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İçtihad Kapısı

■ İnsanlık tarihinin en büyük entelektüel intiharını ve uygarlık dramlarından birini anlatıyor.

■ Batı kültür havzasında yaşayan toplumların Ortaçağı aşıp, akıl ve bilim çağını yakalamalarına karşın, İslam dünyasının bunu neden başaramadığını sorguluyor.

■ İnsanlık tarihinde kalıcı izler bırakan görkemli bir medeniyetin, geri kalmışlık ve sefaletinin nedenlerini dile getiriyor.

■ İslam dünyasının içine sürüklendiği şiddet/terör sarmalının kaynaklarını araştırıyor.

■ Uygarlığımızın krizi ve geleceği bakımından yaşamsal değeri olan “İslam dünyası neden kendi Ortaçağından çıkamadı” sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda “İçtihad Kapısı” denilen “akıl ve yorum yolunun kapatılması” konusunu derinden inceliyor.

■ Konuyu salt bir felsefe tartışması olmaktan çıkarıp, tarihten sosyolojiye uzanan bir alanda din-devlet-toplum ilişkisini çözümlüyor. Böylece Grek kültürü, İslam, Avrupa Rönesansı ilişkisine de ışık tutarak, bir uygarlık incelemesine dönüşüyor.

■ Nizamiye Medreselerini kuran ve başına Gazali'yi getiren Nizam'ül- Mülk'ün devlet felsefesi de inceleme alanlarından birini oluşturuyor. Bu anlamda İmam Gazali-İbn Rüşd tartışmasını ele almanın ötesine geçerek, Selçuklular üzerinden bir Türk-İslam tarihi çalışması niteliğini kazanıyor.

■ Dolayısıyla güncel bir soruna, hepimizin hikayesine, İslam dünyasının içinde bulunduğu karanlığın nedenlerine ışık tutmaya çalışıyor.

★★★

Okuduğunuz satırlarla Merdan Yanardağ'ın Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı “İçtihad Kapısı”nı tanıtmaya çalıştım.

★★★

Tele1 Televizyonu'nun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Yanardağ, ülkemizin ağır bedeller ödeyen değerli ve yiğit aydınlarından biri. Örneğin FETÖ'yü ilk deşifre eden gazetecilerden biri olduğu için bu çete tarafından Ergenekon kumpasına dahil edilerek 2013 yılında tutuklandı. Kumpas davaları çökünce serbest bırakılan Yanardağ, 2017 başında bir grup meslektaşıyla Tele1 Televizyonu'nu hayata geçirdi.

Halen Birgün Gazetesi'nde haftalık makaleler kaleme alıyor ve Tele1'de Prof.Dr. Emre Kongar'la birlikte “18 Dakika” adlı günlük yorum/analiz programını sürdürüyor.

RTÜK tarafından Tele1'e sudan sebeplerle sık sık ekran karatma ve ağır para cezaları verilmesine, kendisi aleyhine de birçok dava açılmasına karşın yaşamını adadığı basın özgürlüğü mücadelesine yılmadan devam ediyor.

Birlikte çalışma onurunu yaşadığım bu değerli kardeşimin, temelini doktora çalışmasının oluşturduğu “İçtihad Kapısı” kitabını okumak ve okutmanın her aydının içtenlikle üstlenmesi gereken bir misyon olduğuna inanıyor, şahsında Tele1 ailesine sonsuz başarılar diliyorum.