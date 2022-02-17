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İmamoğlu’na yönelik itibarsızlaştırma çabaları ve engeller beklenenin aksi sonuç veriyor!..

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, (RTÜK) TELE1 TV'de yayınlanan Demokrasi Arenası'na verdiği 5 haftalık yayın durdurma cezasının başlamasından önceki son bölümünü izleyen okurlarımız hatırlarlar. O programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir söyleşi yapmış ve “İktidarın size yönelik itibarsızlaştırma çabaları ve iş yapamaz duruma düşürmek için sergilediği engellemeler, oy oranınızı olumsuz yönde etkilemiş olabilir mi?” sorusunu yöneltmiştim.

İmamoğlu verdiği cevapta kendisinin hedef seçilmesinin oylarını azaltmadığı gibi, tam tersi bir sonuç yarattığını belirtmişti. Şu andaki oy oranının seçimleri kazandığı günün üstünde olduğundan hiç kuşku duymadığını söylemişti.

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Önceki gün İmamoğlu'nun bu iddialı sözlerini doğrulayan bir anket yayımlandı.

“TEAM-Toplumsal Etki Araştırma Merkezi'nin Ocak ayının ilk iki haftasında İstanbul'daki 20 ilçede (Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar). 4280 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Sonuçlar İstanbul'un Türkiye'den farklılaştığını gösterdi. Zira eskiden, Türkiye'nin her yerinden göç almış olan İstanbul'da seçmenler, büyük ölçüde Türkiye genelindeki eğilimlere benzer bir fotoğraf verirdi. Sonuçlar bu durumun değiştiğini ortaya koydu.

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Örneğin İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın destek kaybının Türkiye'ye göre daha yüksek olduğu belirlendi. Bir başka deyişle, geçmişte AK Parti'yi ve MHP'yi destekleyen seçmenlerin kanaatlerinin İstanbul'da, Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değiştiği tespit edildi.

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Diğer sonuçlar da şöyle :

■ İstanbul'da, 2018'de yüzde 50.7 olan Cumhur İttifakı oyları Ocak ayı itibari ile yüzde 41.2'ye gerilemiş durumda.​

■ İstanbul Türkiye'den farklı değişiyor. Aynı dönemde TEAM'in Türkiye genelinde yaptığı araştırmada Cumhur ittifakı yüzde 53.7'den yüzde 45.8'e düşerek 7.9 puan kaybederken, ittifakın oy kaybı İstanbul'da daha fazla: 9.5 puan.​

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■ İstanbul'da AK Parti 2018'den bu yana düzenli olarak oy kaybederken, CHP yükselişte. CHP, Türkiye genelinde oylarını yüzde 26.4'e, İstanbul'da ise yüzde 36.2'ye yükseltmiş görünüyor.​

■ İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a destek, Türkiye genelinden daha hızlı azalıyor. (Türkiye: yüzde 37.9, İstanbul: yüzde 34.2)​

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■ Erdoğan 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde tüm seçmenlerin (geçersiz oy atan ve oy kullanmayanlar dahil) yüzde 44.4'ünün oyunu almıştı (İstanbul'da yüzde 43.3). Erdoğan'a destek 6.5 puan azalarak yüzde 37.9'a gerilemiş. İstanbul'da Erdoğan'ın oy kaybı 9.1 puana ulaşmış. Yani yüzde 43.3'den yüzde 34.2'ye inmiş.​

■ AK Parti İstanbul genelinde 2018 seçmeninin yüzde 78.6'sını, MHP ise yüzde 58.2'sini koruyabilmiş.

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■ İttifak cephesinden bakıldığında ise Cumhur İttifakı İstanbul'da 2018 seçmeninin yüzde 22'sini kaybetmiş. ​

■ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde kendisine yönelen seçmen desteğini artırmış. Bugün 23 Haziran'daki gibi, iki adayın öne çıktığı bir seçim olursa, İmamoğlu seçmenlerin yüzde 56.5'inin oyunu alıyor.​

■ Seçmenler bu dönemki İBB yönetimini, önceki yönetimden daha başarılı buluyor. Seçmenlerin yüzde 52.9'u “bu dönem daha iyi” derken, “daha kötü” diyenlerin oranı ise yüzde 23.5'da kalıyor.​

■ Seçmenler İBB'nin projelerine destek veriyor. En beğenilen projeler arasında “anne-kart”, “yeni doğum paketi”, “halk ekmek”, “öğrenci desteği” ve “askıda fatura” ön sıralarda geliyor.

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■ Taksi tartışmasında İstanbullular büyük oranda İBB yönetimini haklı buluyor.​

■ İstanbullular Kanal İstanbul projesine karşılar. Yüzde 55.9 yapılmasını yanlış buluyor. Yapılmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 23.7 de kalıyor.

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Gelelim araştırma sonuçlarının yorumuna:

1–İktidarın Ekrem İmamoğlu'nun itibarsızlaşması için sergilediği çabalar ve başarısız olması amacıyla önüne çıkardığı engeller, beklenenin aksi sonuç veriyor. Elinin kolunun bağlanmak istenmesine karşın hayata geçirdiği projeler, İstanbullulardan destek alıyor. 23 Haziran'daki oyları azalmıyor, aksine artıyor.

2-Yandaş medyayla ve balonu patlayan trol ordusuyla yapılan saldırılar, Ekrem İmamoğlu'na zarar veremediği gibi, giderek iktidarın aleyhine sonuçlar doğuruyor.

Umarım, iktidar kanadının önde gelenleri de bu araştırmanın sonuçlarını iyi okurlar ve gereken dersleri çıkarırlar.