PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tansu Çiller’i özleyen var mı?

Ben milletimi özledim!…”

Bu sözler, Amerika Birleşik Devletleri'nde AVM'si, oteli ve evi bulunan, iktidar dönemi faili meçhul cinayetler ve ekonomik krizlerle anılan eski Başbakanlardan Tansu Çiller'e ait.

Tansu Hanım bir süredir Cumhur İttifakı'na destek olmak üzere aktif siyasete dönüş hazırlıkları yapıyor.

Dünkü SÖZCÜ'de yer alan habere göre de; yeni bir parti kurmak yerine, mevcut siyasi partilerden birinin genel başkanı olmaya çalışıyor.

Kendisiyle ilgili haberleri okurken, gerek Bakanlık, gerekse Başbakanlık yıllarında yaşadığımız olaylar, gözümün önünden adeta bir film şeridi gibi geçmeye başladım.

Hele hiç unutamadığım biri var ki, anlatmasam olmaz:

★★★

90'lı yılların ikinci yarısı.

ARENA'da ekibinin takibini yaptığı konulardan biri, Çiller Ailesi'ne ait Antalya-Beldibi'ndeki otel inşaatı!..

Bu bölgede vaktiyle Hazine arazilerine kondurulan kaçak yapıların turizme kazandırılması için güzel bir proje geliştirilmiş.

Buna göre yapıların orta gelirli kesime pansiyon hizmeti verecek hale getirilmeleri karşılığında, 49 yıllığına sahiplerine bırakılması uygun görülmüş.

Çiller Ailesi de bu projeden yararlanmak amacıyla kurdukları bir şirket üzerinden 1700 metrekarelik bir Hazine arazisi alıp, pansiyon (!) inşaatına başlamışlar!.. Ama bize ihbarda bulunanlar, Çillerlerin niyetinin pansiyon inşa etmek değil, oraya lüks bir otel kondurmak, yani mevzuata karşı hile yapmak olduğunu öne sürüyorlar.

Bu nedenle başlattığımız takip ve çektiğimiz belgesel görüntüler, iddia sahiplerini haklı çıkarıyor.

★★★

Israrlı yayınımız karşısında Tansu Çiller'in eşi Özer Bey, tıpkı geçen gün Emin Çölaşan dostumun anlattığı gibi özel bir görüşme için beni Başbakanlık Konutu'ndaki ofisine davet ediyor.

Kalkıp Ankara'ya gidiyorum.

Konut'taki buluşmada laf lafı açıyor ve yüzüne karşı şunları söylüyorum:

★★★

“Özer Bey, bildiğimiz kadarıyla yedi göbek sülalenize yetecek mal varlığınız var. Allah daha da versin. Ama bunca zenginliğinize rağmen, neden Antalya'da 1.700 metrekarelik Hazine arazisine pansiyon görünümünde lüks otel inşa ediyorsunuz? Neden yasayı delmeye çalışıyorsunuz? Üstelik eşiniz Başbakan! Sizin vatandaşa örnek olmanız gerekmez mi? Ama madem bu işe giriştiniz, şimdi size bir önerim var. Gelin pansiyon adı altında Hazine arazisine diktiğiniz lüks oteli vatanı korumak için göğüslerini terör örgütlerine siper ederken şehit olan asker ve polis ailelerine tahsis edin. Şehitlerimizin yakınları birer hafta misafiriniz olup tatil yapsınlar. Sayılı günlerin bitiminde de hayır duaları ederek memleketlerine dönsünler…”

Özer Çiller önerimi beğendiğini ve konuyu Başbakan eşine açacağını söylüyor.

★★★

Birkaç gün sonra Başbakanlıktan beklediğimiz açıklama yapılıyor.

Buna göre Tansu Çiller ve ailesi Beldibi'ndeki otelden hiçbir gelir sağlamayacak ve tüm gelir, Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na bağışlanacak.

Biz de bu açıklamayı ARENA'da, aynen yayınlıyor ve kararı alkışlıyoruz.

★★★

Ama, evet ama…

Adı Kemer Inn olan lüks otel biter bitmez ARENA aracılığıyla şehit yakınlarına verilen sözler unutuluyor ve işletmesi bir firmaya devrediliyor!..

İnanılacak gibi değil ama gerçek maalesef böyle!..

★★★

Seyircilerimizden gelen tepki üzerine yine kameralarımızı otele çeviriyor ve yasaya karşı yapılan hileyi bir kez daha gözler önüne seriyoruz.

Çok geçmeden Kemer Mal Müdürlüğü yasaya aykırı olan bu devretme işlemi nedeniyle taşınmazın geri alınması için Çillerler aleyhine dava açıyor.

Ve mahkeme Çiller Ailesi aleyhine karar veriyor.

Yerel mahkemenin Hazine lehine verdiği karar Yargıtay'ca da onanınca, Kemer Inn oteli devlete geçiyor!..

★★★

“Milletimi özledim” diyerek aktif siyasete dönüş hazırlıkları yapan Tansu Hanım şunu iyi bilmeli.

Hayal kırıklığı yaşattığı milleti kendisini hiç özlemedi!..