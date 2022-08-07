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Vatan hainleri!..

Vatan haini ilan edilip hedef gösterilmek, sıradan bir olay haline geldi.

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Örneğin iktidarın ekonomi politikasını mı eleştiriyorsun; vatan hainisin!

Çarşıda pazarda fiyatların el yaktığını mı söylüyorsun; vatan hainisin.

Dış politikada yapılan yanlışlardan mı söz ediyorsun; vatan hainisin!

Enflasyondan mı yakınıyorsun; vatan hainisin!

Artık Adalet ve Kalkınma Partisi”ne oy vermeyeceğim mi diyorsun; vatan hainisin!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu”na ve Millet İttifakı”na destek mi veriyorsun; vatan hainisin!

Tüm kumpas ve provokasyon girişimlerine karşın Türkiye”yi bir boydan diğerine ikinci kez dolaşıp halkın dertlerini dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener”i takdir mi ediyorsun; vatan hainisin!

Sığınmacı politikasına laf mı ediyorsun; vatan hainisin!

Yurt dışına giden gençlere sahip mi çıkıyorsun; vatan hainisin!

Uzun lafın kısası, iktidarın hoşuna gitmeyen bir şeyler mi yaptın, istediğin kadar yurtsever ol; vatan hainisin!

Okurumuz Harun Yiğit”in aşağıdaki hicvinde dile getirdiği gibi, pazarcı ve manav tezgahlarındaki sebze ve meyve bile olsan, eğer fiyatın yüksekse; vatan hainisin!..

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Tarlada isyanın sebebi belli,

Her mevsim bir maske takıyor hain!

Ispanak, maydanoz isyancı başı;

Nanenin dibinde kokuyor hain!

Fesleğen getirdi bir kara haber,

Bulguru sakladı dolmalık biber,

Kabağın göğsüne saplanmış teber;

Kenardan, kenardan bakıyor hain!

Limon sararıp da yüzünü burktu,

Kara lahananın göbeği sarktı,

Acı biber kini içine irkti,

Fırsatı bulunca yakıyor hain!

Havuç intikamın peşine düşer,

Semizotu kendi haline şaşar,

Kerevizin sabrı iyice taşar;

Toprakla birlikte çıkıyor hain!

Marul bile zor görünce kıvırdı,

Pırasalar namlusunu çevirdi,

Karayağız patlıcanı devirdi,

Her fırsatta zamlı sıkıyor hain!

Siperde bir demet rokayı bağırt,

Tereye sorarsan o, tam bir züğürt;

Saldırıya geçti hıyarla yoğurt,

Cacıksı cacıksı bakıyor hain!

Patates pusuyu çukura kurdu,

Domates gülerek vurdu ha vurdu,

Mısır patladıkça dişleri kırdı;

Kahkaha atarak yıkıyor hain!

Köklerinde ne var ise sattılar,

Fütursuzca birbirine çattılar,

Arıyı bu işe alet ettiler;

Çanağına zehir döküyor hain!

Sarımsak Yiğit'çe kokuyu saldı,

Soğan gözyaşıyla bardağa doldu,

Hepsi birden vatan haini oldu;

Kendi yazıp kendi, okuyor hain!..