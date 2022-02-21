Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Kavuşma günü ‘Mayıs Yedisi’

Kasım ayında Trabzonspor İstanbul’da 2-0 kazandığında Karagümrük takımının başında yine Francesco Farioli vardı.

Ligimizin sistem aşığı hocalarından biri ama feci halde bir kusuru var; tekdüzelik.

Hoca elindeki tek plandan her seferinde maksimum verimi almaya çalışıyor. Trabzonspor’a karşı o gün de aynı oynayarak çok basit şekilde kaybeden Farioli aradan geçen bunca zamanda Alanyaspor’da da aynısını yaptı. Ama bu kez bedelini çok daha ağır ödedi. Üstelik yanlışta ısrar ederek yaptı bunu.

Önde müthiş baskı yiyen takımına anlamsızca geriden pas kurarak çıkmaktan başka plan sunmayan Farioli, liderden 40 dakikada 4 gol yiyerek üstüne su içti. Bırakın son 3 haftayı sadece Konyaspor maçını izlesen böyle oynamanın bir intihar olacağını bilirsin.

ÖNDE BASKI OYUNUYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Trabzonspor ana iskeletini oluşturan bir kaç oyuncusundan yoksun kalınca (Edgar Le, Hamsik, Berat gibi) zamanla pas kurmalı sabır oyununu bırakmak durumunda kaldı. Bu ayağa çok iyi pas yapan 3 isim olmayınca ligin kalan bölümü için başka bir sistem devreye soktu Abdullah Avcı. Aslına bakılırsa Kasımpaşa maçıyla başlayan bu önde baskılı süreçte Visca’nın takıma katılmasının da büyük etkisi var.

Ne yapıyor Trabzonspor son haftalarda? Rakibin kanatlarını sağdan sıklıkla Visca ile soldan da Nwakaeme ve Puchacz’la sıkıştırıp topu merkeze oynamaya zorluyor. Orada da müthiş bir presle üstüne çıkıp hata yapmasını sağlıyor. Kasımpaşa ve Konya maçında bunu Abdülkadir Ömür merkezli yaptılar, Alanya karşısında ise o görev Dorukhan’a kaldı. Yanında da Siopis gibi bu oyunu kusursuz oynayacak bir adam varken Alanyaspor’u pusuya düşürmek çok daha kolay oldu.

LİGİN MVP’Sİ KİM OLACAK?

Nwakaeme Puchacz’a geride ne kadar katkı veriyorsa hücumda karşılığını o kadar fazla alıyor… Gerçek bir hücum bekiyle oynamaktan büyük keyif alıyor bence. Bu işbirliğinden sebep ceza sahası içine daha fazla girerek skor yapmaya başladı. Son 12 hafta ligin MVP’si Uğurcan mı olacak yoksa Nwakaeme tahtı alacak mı gerçekten merak ediyorum.

Abdullah Avcı’nın yeni kurgusu, gerekli anlarda yeni sistem geliştirebilme kabiliyeti lig seviyesinin çok çok üstüne çıktı artık. Rakibin buna kör oluşu bal kaymak olsa da Trabzonspor’un 40 dakikada Alanya’da ayakta alkışlanması Şubat ayında herkesin önünü ilikleyerek şampiyona saygı göstermeye başladığının görüntüsüdür.

Doğu Karadeniz’de ve özellikle Trabzon’da yayla mevsiminin habercisi olarak kutlanan bayrama ‘Mayıs Yedisi’ denir. Rumi takvime göre Mayıs ayının 20’si, 7 Mayıs’a denk geldiği için eskiler öyle söylerdi. Kışın karanlığından kurtulup baharın tazeliğine kavuşma günüdür. Sezonun resmi olarak bitişi aşağı yukarı o bayrama denk geliyor. Bu gidişle çok daha erken ilan edilecek gibi ama Karadeniz için bu yıl o kavuşma çok güzel bir tesadüfle bambaşka kutlanacak gibi…