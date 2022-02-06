Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Zirvede tutan şey farklı kazanmak değil

Ligde 24. haftadayız. Kum saati tersine işlemeye başladı. Trabzonspor takımı Kasımpaşa maçıyla birlikte artık sonuç önceliğinin ne olduğunu net olarak söylüyor; KAZANMAK.

Peki lider neden ezerek kazanamıyor? Neden puan farkını bu kadar açmışken oyunu heyecan vermiyor? Skoru korumak bu kadar önemli mi?

Olaya bu kısmıyla bakan taraftarların nasıl şampiyon olunacağından haberleri olduğunu sanmıyorum. Yırtıcı oyun maç kazandırabilir ama akıllı oyun her zaman daha fazlasını sunar.

Rakibin hakim ve güçlü oyunla kazanmana izin vermiyorsa savunma ile kazanırsın. Bu yüzden Trabzonspor skoru erken alınca kazanma arzusunun ağır basmasıyla hücumu daha az düşünen bir takım hüviyetine bürünüyor.

İlk yarı Siopis, Abdülkadir, Visca ve Dorukhan dörtlüsünün çabukluğu ön alanda çok iyi pres imkanı sağladı. Topla çıkamayan Kasımpaşa’ya çok fazla hata yaptıran o baskıdan 2. golü çıkarabilseydi Trabzonspor ikinci yarı bu kadar garantici ve kontrollü oynamayacaktı belki de…

Dorukhan’ın gelişen özgüveni ve Visca’nın ligde yıllardır ortaya koyduğu hem savunma hem de hücum performansı Trabzonspor’u ilk yarıda diri gösteren faktörlerdi. 2 haftada 2 golle 6 puan alan Visca’nın şampiyonluk hamlesinin neresinde olduğu besbelli.

SATRANÇ USTASI GİBİ DAVRANMAK

5 maç üst üste kazanarak Trabzon’a gelen Kasımpaşa’nın enerjisi çok yüksekti. Trabzonspor’da ise sahaya çıkan 11’in kondisyonu 90 dakika çıkaracak kadar hazır değil henüz. Dolayısıyla artık ligin en keskin virajlarının alındığı dönemde bir satranç ustası gibi davranmanın, ona göre hamle yapmanın ziyanı yok.

Kasımpaşa’nın 68’de Valentin Eysseric ile direkten dönen şutu son 20 dakika istenen Trabzonspor’u geri getirebilirdi. Tıpkı Giresunspor maçında olduğu gibi. Orada da geriye düşüren gol 68’de gelmişti. Şans ve sabırlı savunma ile bu kez gerek kalmadı.

Avcı geldiğinden bu yana ligde tek farkla en çok maç kazanan takım Trabzonspor oldu. Kariyeri şampiyonluk kupalarıyla dolu Fabio Capello da şöyle diyor; ‘1 maçı 6-0 kazanmaktansa, 6 maçı 1-0 kazanmayı tercih ederim.’

Trabzonspor çok daha iyi oynayarak, göz doyurarak maçlar da kazanacak. Ne zaman? Hamsik ve Bakasetas güçlü döndüğü zaman. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür tempo bulduğu zaman. Hedefe çok daha yakın olunduğu zaman.

Tahtaya 57 puan yazıldı çünkü Trabzonspor’u zirvede tutan şey kazanmak. Farklı kazanmak değil.