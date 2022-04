PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bayram ekranı

Sevgili okuyucularım, iyi bayramlar dileyerek yazıma başlamak istiyorum. Bu hafta bayram günleri tatile dönmediği için televizyon ekranları da ona göre önlemlerini almış durumdalar. Bayram ekranın bir hayli keyifli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle meteoroloji bayramda yurt geneli yağışın olduğunu ifade etmeleri kararsız tatilcilerin ev seçenekleri bu şekilde yoğunlaşmış oldu. Kanal D ekranında yarın akşam ‘Yargı' yayınlanacak. ‘Yargı' dizisi başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık rotası her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı çok iyi oldu… Güzel ve bir hayli başarılı giden, ‘Yargı' sezon finaline doğru giderken izleyicisini de bir o kadar fazla heyecanlandırıyor. ‘Arka Sokaklar' da seyircisini hiç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Her hafta topluma örnek eğitici öğretici konuları da empoze eden dizi aynı zamanda aksiyonun içine örneklik katarak muhteşem bir inisiyatifle doğru rotalar sağlıyor. Dizi ekranı ile devam ediyoruz. FOX'ta ‘İyilik' dizisi dün akşam başladı. Hatice Şendil'in başrolünde oynadığı dizi FOX'un yeni başlayan dizisi olarak karşımıza çıkıyor. ATV ekranında on bir ayın sultanı mübarek ramazan günlerinde yine Nihat Hatipoğlu rüzgarı esti. Periyod düşük olmasına rağmen Nihat Hoca reytingini düşürmedi ve alışagelmiş reytinglerini aldı. Hiç bir zaman bu alışkanlık bitmiyor. Hatta üstüne koyarak gidiyor diyebiliriz. Sadece bir gözlemim sahur vaktinde periyodun biraz düşük seyretmesi oldu. Mübarek ramazanda periyod eskiden 14'leri bulurken şuanda 10'larda. Buda orda yayınlanan programların biraz ortalama reytingini düşürüyor. İzlenme payında düşüş olmamasına rağmen TV periyodları dediğim gibi düşüşler oldu. Hafta sonları da periyod düşüklüğü ramazan boyunca devam etti. Bayramda yolculuk yapanlara lütfen dikkat deyip, yorgun araçlarınızı kullanmayın, temkinli olun uyarısını yapıyor herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Sevgi ile kalın…