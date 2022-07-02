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Dizilerin şehirlere katkısı büyük

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz hafta programımın çekimleri için gittiğim Kapadokya'nın, geçmiş dönemin en parlak dizisi Asmalı Konak'ın sayesinde büyük ivme kazandığını ve turizmin ülkemizdeki başşehirlerinden olduğunu hepimiz biliyoruz. Düşünün çok izlenen bir dizinin şehre kattığı ivmeyi. Bunun gibi elimizde çok örnek var. Mardin'de çekilen birçok dizi de Mardin'in tüm güzelliklerini ortaya çıkardı. Özellikle Hercai dizisinin kadim şehir Mardin'e çok önemli bir katkısı oldu. Asi dizisi de hatırladığınız gibi Hatay'da çekildi. Dizi yıllarca Hatay'a turizmin gelmesine neden oldu. Yine bir dizinin çok konuşturduğu, Balıkesir'in eşsiz güzelliklere sahip ilçesi Ayvalık'tır. Kanal D'nin, başladığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi Üç Kız Kardeş'in çekimleri tüm sezon boyunca Ayvalık'ta gerçekleşti. Sezon finali yapıp önümüzdeki dönemde de devam edecek olan dizi Ayvalık'ın eşsiz doğasında çekiliyor. Her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin çekiminde kullanılan mekanlar bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görünce Ayvalık'a yapılan turistik gezi turlarına Üç Kız Kardeş dizisinin çekim alanları da dahil edilmiş. Üç Kız Kardeş'in yaşadığı ev, babaları Sadık'ın çalıştığı postane, tur programında bölgeyi ziyaret eden turistlere gösteriliyor. Ziya Makaracı ve Burak Yakın gibi kıymetli turizmin yatırımcıların inanılmaz mutlu olduğu dizi gerçekten Ayvalık'ın prensi oldu. Mimar Hüseyin Deniz'in Ayvalık'a bağlı Cunda adasına kazandırdığı Rum taş yapı mimarisi dizide bolca yer buluyor. Yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile kalpleri ısıtmaya önümüzdeki sezonda devam edecek. Ülkemizin en çok sevilen habercilerinden olan duayen isim Mesut Yar hafta içi her sabah NTV ve Star TV'nin aynı anda ortak yayını ile evlerimize misafir yıllardır oluyor. Bu yıl da reytinglerde süper bir yıl geçiren Mesut Yar geçtiğimiz perşembe sabah sezon finalini yaparak tatile çıktı. Mesut kardeşimizi tebrik ederek sevgi ile kalın diyoruz…