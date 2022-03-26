PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maalesef elendik

Sevgili okuyucularım yazıma yarın akşamki, önemli dizilerden bahsederek başlamak istiyorum… Kanal D ekranında yarın akşam ‘Yargı' dizisi yayınlanacak. ‘Yargı' başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık cazibesi her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış acısı ivmeli bir şekilde sürüyor. Gündüz kuşağının önemli yayını ise ‘Balçiçek İlter ile Sohbete Geldik'. Kanal D'de pazar günleri saat 13.00'de yayınlanan programın konukları da bir hayli ilgi çekiyor. Birkaç hafta önce ünlü sanatçı Gülben Ergen'in konuk çıktığı program da çok keyifliydi. Gülben'in enerjik konuşması programa renk kattı. Balçiçek pazar günkü yayınlarında Dr. Nihat Dik gibi önemli konukları alıp sağlık konularını da işliyor. Son günlerin sağlık sektöründeki popüler ismi Dr. Nihat Dik'i ana haberler ve programlarda sık sık görüyor ve kendisinden ekrandan da olsa bilgiler alıyoruz. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz… Milli takımımız maalesef Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Burak Yılmaz golü atınca umutlanmıştık puan ve puanlar için ama penaltıyı dışarıya atınca hepimiz sükut-u hayale uğradık. Dünya kupası turnuvası umutlarımız da bitmiş oldu. Dün gece Gold Pearl Awards Ödül Töreni'nde ülkemizin saygın sanatçısı Gülden Karaböcek ile tanışma şansına sahip oldum. Çok değerli sanatçı onur ödülünü alırken çok güzel eserlerinden bir tanesini okudu. Aynı gecede biz de ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı olarak son 4 ayda 8'nci ödülümüzü almanın gurunu yaşadık. Star TV'de ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan'a rotamızı çeviriyoruz. Ekranların sultanı gerçekten her sabah önemli reytingler alıyor. Akşam oynayan dizilerde ise özellikle kadınların beğendiği ‘Sadakatsiz', ‘Camdaki Kız' çok iyi gidiyor. Sevgi ile kalın…