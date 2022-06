PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaz dizileri başladı

Sevgili okuyucularım geçen haftanın en önemli gündem maddesi 15 Haziran çarşamba akşamı 21.00'de ABD'nin Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, 0.75 bazında faizi artırmasıydı. Dolar endeksi 3'ncü kez dünyada zirve yaptı. Hatırlayacağınız gibi 3 ay önce ilk önce 0.25 sonra 0.50 ve şimdi 0.75 bazında fed faiz artırımına gitti. Böylelikle 28 yıl sonra 1.5 faiz artırmış oldu. Dünyada pandemi sonrası tüm ekonomik dengelerinin değiştiğini görüyoruz. Petrol ve enerji fiyatlarının her gün arttığı şu günlerde gözümüz ekonomi ve güncel haberlerde olmakla beraber ekran inisiyatifimizin değişmeyen yüzleri ile yazımıza devam ediyoruz. Sabah haberlerinde Mesut Yar, sabah kuşağında Müge Anlı, Haber önünde Esra Erol çok başarılı reytinglerle sezonun sonuna geldiler. Dizi ekranında ise rekabetin önemli isimleri arasında pazar günleri ‘Yargı' ve ‘Teşkilat'ı görebiliyoruz. Her iki dizi de pazar günleri önemli bir zirve yarısına girdiler. Yaz dizileri arasında Kanal D ekranında, çok önemli yapımların başladığını ayrıca görebiliyoruz. Özellikle kış sezonunda Kanal D'nin, başladığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi ‘Üç Kız Kardeş' 4 gün önce sezon finali yaptı. Önümüzdeki dönemde de devam edecek olan dizi 2 Eylül gibi başlaması bekleniyor. Ayvalık'ın eşsiz doğasında çekilen dizi her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana önümüzdeki sezon da gelecek olan diziye izleyicinin büyük ilgisi geçtiğimiz sezon vardı. Dizinin çekiminde kullanılan mekanlar bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görünce Ayvalık'a yapılan turistik gezi turlarına ‘Üç Kız Kardeş' dizisinin çekim alanları da dahil edilmiş. ‘Üç Kız Kardeş'in yaşadığı ev, babaları Sadık'ın çalıştığı postane, tur programında bölgeyi ziyaret eden turistlere gösteriliyor. Yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan ‘Üç Kız Kardeş', aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile kalpleri ısıtmaya önümüzdeki sezonda devam edecek. Sevgi ile kalın…