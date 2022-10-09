Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Yıldızları bırak, Tayyip’e bak

8+3 mü yoksa yabancı sayısının serbest bırakılması mı? Ya da mesele sayılardan ibaret değil mi?

Dele Alli ve Redmond'u beklerken Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl sahne alıyorsa 3'e 5'e takılmamak gerekiyor. Formayı isimler değil hak edenler almalı.

Maça iyi başlayan Beşiktaş. Sağda Tayfur'un dinamizmi, derbideki iyi futbolun özgüveniyle sürekli hücumu kovalayan Tayyip Talha'nın ileri çıkışları derken Weghorst'la kaçan penaltı. Hollandalı demişken topla buluşamayınca etkisi de haliyle azalıyor. Bu sistemde Weghorst'u beslemek zorunda Beşiktaş. Yoksa ne o indirmeleri yapıp arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilir ne de gol atabilir. Beşiktaş bu anlamda dün iyi bir görüntü vermedi.

Maçın başından beri gol atmaya niyetli Tayyip Talha ilk attığı ofsayta takılınca bu kez işi garantiye aldı, müthiş vuruşuyla maçın yıldızı Onurcan'ı çaresiz bıraktı. Beşiktaş gerçek bir yıldız kazanıyor. Tayyip Talha Beşiktaş'a +3'ten çok daha fazlası demek. Bu şekilde oynamaya devam ederse, Premier Lig yıldızlarını gölgede bırakır.

Solda Remond ve forvet arkasında Dele Alli'nin temposu o kadar düşüktü ki Beşiktaş neredeyse 9 kişi mücadele etti. Valerian İsmael bu iki oyuncuya gereğinden çok fazla sabretti.

Beşiktaş 1-0'dan sonra dağınık görüntüsüyle bitirici darbeyi yine indiremeyince başı bir son dakika golüyle belaya giriyordu. Beşiktaş'ın ve İsmael'in imdadına VAR yetişti.