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Unutamadıklarım

En duyarlı (hassas) ölçer

(terazi) vicdandır.-

Yaşamın değişik evreleri, renkli, renksiz, gölgeli ve güneşli günleri doğal insanlık ortamlarıdır. Sevinç, üzüntü ve acı, tadılan yaşam gerçekleridir. Doğumdan ölüme uzanan “Ömür” çizgisinde aydınlık karanlık nice günler, sevindiren, üzen nice olaylar yaşanmıştır. Yaşam süreci, olumlu ve olumsuz nice geçişlerin doldurduğu zamandır. Doğumdan yitime değin tanıdıklar, akrabalar, arkadaşlar, dostlar, birlikte bulunanlar, yandaşlar, karşıtlar ve daha nice olumlu ve olumsuz ilişki yaşadıklarımız olmuştur. Yanılgılar, yanlış anlamalar, yaşam düzeninin doğal nedenleridir.

Dört yaşındayken babanın atanması nedeniyle bir ilçeden başka ilçeye geçerken ziyaret ettiğimiz annemin büyükbabasının beni kucağına alıp okşayıp bıraktığını anımsıyorum. Tokat'ın Artova ilçesinde Millî Eğitim memuru olan babamın Gazi Paşa İlkokulu'nda başladığım 1'inci sınıf öğretmenimiz Ömer SAYGILGAN'ı, ikinci sınıf öğretmenimiz Âfet TEZCAN'ı, eşi Behiç öğretmeni unutmadığım gibi arkadaşlarım Zekeriya, Hayati, Rana, Yunus, Muzaffer (ERDOST)'i, Suat Cumhur OKTAR ve Selâhattin (Şakir amcanın oğlu)'i her zaman anıyorum.

Niksar'da Nadir AYDIN'ı, Nurettin BOZBEYOĞLU (Özbek)'nu, Nafiz AYDIN'ı, Mehmet DAĞDELEN'i, Sabahattin GÜNSEREN'i, Yunus Nadi ERDEM'i, Kaya EREKLİ' yi, Hamdi URAL'ı, Muzaffer SELİM BEYOĞLU'nu, Ahmet ve Rıfat ÜLKER'i, Hüseyin Hilmi ARAL'ı, Naci BAŞARIR'ı, Fikri ÇOR'u, Turan AYDIN'ı, Nurettin ULUSU' yu, Nezaket USLU'yu, Mükerrem KAYNAR'ı, Nermin-Berrin TÜRKALP'i, Sadi AKABALİ'yi, Mustafa ÜÇDİRHEM'i, Nermin YÜNCÜ'yü, Hadiye ALTUNKAYA‘yı, Süha YÜCER'i, Orhan BAYRAKÇI'yı, Orhan TİMUR'u, Sivas'tan gelen Erol TOLGAY'ı, Yılmaz ÇOR'u, Cavit NALBANTOĞLU'nu, Fikri İMAMOĞLU'nu, Nebahat-Melahat-Muzaffer TURAÇLI'yı, Nimet KARAGÜLLE'yi, öğretmenlerimiz Şevki ÜNGÖR, Ahmet DEMİREL, Abdullah ÖZEL'i, Atiye Hanım'ı, Bozkurt ÖZDEĞER'i, Şükrü ÖNCÜL'ü, Ahmet ÖRS'ü asla unutamam.

Ortaokulda müdür Korkut ARAZ'ı, müd. yardımcısı Ahmet ÖZBAYLI'yı, Fransızca öğretmeni Halide ONAY'ı, Fizik-Kimya öğretmeni Neriman ATAY'ı, matematik öğretmenleri Tahir Bey ile Turan BARDIZ'ı, resim-iş öğretmeni Bekir ULUSOY'u, eşi Saadet ULUSOY'u her zaman anıyorum.

Sivas Lisesi'nde matematik öğretmeni ve müdür Adnan ÇAKMAKÇIOĞLU(Ardağı) sporcu idi. Şair ve yazardı. Opereti sahnelenmişti. Eşi Lütfiye hanım kimya öğretmenimizdi. Mahmut YILMAZ müdür başyardımcısı, beden eğitimi öğretmeni Vahit ERHAN da müdür yardımcısı idi. Edebiyat öğretmenimiz Bedriye ADIGÜN (Zaimoğlu), matematik öğretmenlerimiz Ahmet TAKİNACI, Bedri SÜER, fizik öğretmeni Halil ÖZTÜRK, biyoloji öğretmeni Perihan hanım, kimya öğretmenimiz Orhan ÖZTÜRK (müzisyendi), müdür başyardımcılığına sonra tarih öğretmeni Cemal USTAOĞLU geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğretim üyelerimiz, hepsi Prof. Dr. olan Yavuz ABADAN, Sabri Şakir ANSAY, Muvaffak AKBAY, Osman Fazıl ve Şakir BERKİ, Kemal ARAR, Yaşar KARAYALÇIN, Hikmet BELBEZ, Hamide TOPÇUOĞLU, Faruk EREM, Nef'i KORÜREK, Coşkun ÜÇOK, Baha KANTAR, Adnan ÖZTÜREL, Jale AKİPEK, Esat ARSEBÜK, Kemal ULUSOY, Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK.

Sınıf arkadaşım Seza REİSOĞLU ile bizden önceki sınıfta olan Turgut KALPSÜZ asistan olarak fakültede kalmışlardı. Aramızdan ayrılanlara Tanrı'dan engin rahmet, yaşayanlara sağlık ve mutluluk dolusu uzun ömür diliyorum.