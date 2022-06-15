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Aahh ah, gençlerimiz o günleri bilmezler

Asrın liderimiz Van'a gitti, kendi sordu, kendi cevapladı.

“Van'a üniversiteyi kim getirdi, biz getirdik” dedi.

Gerçi, Van Üniversitesi 1982 yılında açılırken, asrın liderimiz o sırada Kağıthane'deki piyade alayında kantin asteğmeniydi ama, olsun.

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Askerliğini bitirdikten sonra siyasete atılan asrın liderimiz, bismillah ilk iş, Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi, Galata Kulesi'ni diktirdi, Sultanahmet Camisi, Haydarpaşa Garı ve Kapalıçarşı'nın toplu açılışını yapıp, İstanbul'un su sorununu çözecek olan Yerebatan Sarnıcı'nın temelini attı, Rumelihisarı'nın en geç 2023'te hizmete gireceğini müjdeledi, “yahu bunlar zaten yüzyıllardır orada değil mi” diyen terörist bir vatandaş, gözüne bibergazı sıkılarak tutuklandı, bilahare, asrın liderimizin talimatıyla üretilen tarihimizin ilk buzdolabı basına tanıtıldı.

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Parti kurduktan sonra seçim mitinglerine Edirne'den başlayan asrın liderimiz, Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü ve Kapıkule sınır kapısının toplu açılışını yaptı, Sarayiçi çayırındaki çimlendirme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi, Akp iktidarı sayesinde tarihimizde ilk kez Kırkpınar yağlı güreşleri yapılacağını açıkladı.

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Bursa'ya geçerek, Uludağ'a Uludağ adını veren asrın liderimiz, otomotiv sanayi sitesinde üretilen tarihimizin ilk ambulansının deneme sürüşünü yaptı. Bu arada, 85 yıllığına Mehmet Cengiz'e verilen telesiyejlere, yıllık 85 milyon snowboardcu garantisi verildiği, kaysak da kaymasak da parasını ödeyeceğimiz ortaya çıktı.

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İzmirliler tarafından oldum olası sevilmediği için İzmir'de toplu açılış yapmayan asrın liderimiz, Toki tarafından inşa edilen Efes antik kenti'nin temel atma törenine katıldı. Prompter bozulduğu için buradaki konuşmasına “sevgili Hititli kardeşlerim” diye başlayan asrın liderimiz, “tek parti zihniyeti yüzünden buraları harabeydi be” dedi, çevre illerden otobüslerle taşınan Hititliler “eyooo” diye bağırdı.

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Manavgat ve Düden şelaleleriyle birlikte ODTÜ'nün toplu açılışını yaptıktan sonra, tarihimizin ilk tomografi çekimi törenine katılan asrın liderimiz, burada yaptığı tarihi konuşmada “bizden önce Aspendos var mıydı” diye sordu, “yoktuuu” diye bağırdılar. Gerçi törenden sonra ODTÜ'nün Antalya'da olmadığı anlaşıldı ama, topluca açılmış bulunduğu için Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin adının White Sea Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

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Kapadokya, Çatalhöyük ve Pamukkale'nin açılış kurdelasını kesen asrın liderimiz, kafasına baret takarak, Ihlara'daki hafriyat çalışmalarını bizzat yerinde inceledi, Ihlara'nın en geç 2023 yılında vadi olarak hizmet vermeye başlayacağını, Mevlana Müzesi'nin cami yapılacağını, Pera Palas'ın otel haline getirileceğini müjdeledi.

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Kat karşılığında Kat'ar emirine verilen Troya'nın temelini attıktan sonra, Kazdağları'na tarihimizin ilk zeytin fidanını diken asrın liderimiz, Sümela Manastırı'nın imam hatip lisesi olacağını, Belgrad Ormanı'nın yıkılarak, yerine millet bahçesi yapılacağını açıkladı. Öte yandan, orman vasfını yitirmiş arazi kapsamındaki Göbeklitepe'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imara açıldığı ortaya çıktı.

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Derken, sıçrayarak bi uyandım kardeşim…

Meğer asrın liderimizi seyrederken içim geçmiş.

Tektonik çanağı taşıma suyuyla ne zaman doldurup Van Gölü olarak hizmete açtılar acaba, uyuyunca orasını kaçırmışım.