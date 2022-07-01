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Allah’tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var, yoksa Tayyip Erdoğan mahvedecek memleketi

■ Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir dedi, tabii görüşülüyor, görüşme talimatını veren benim dedi.

■ Ben Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir dedi, benim için Gürcü diyenler bile oldu dedi.

■ Muhterem hocaefendi dedi, haşhaşi sülük dedi.

■ Kardeşim Esad dedi, katil Eset dedi.

■ Türkçe'yle felsefe yapılamaz diyorlar, ırkçılıktır, ırkçılık kokan açıklamalardır dedi, Türkçe'yle felsefe yapamazsınız dedi.

■ Lozan Antlaşması devletimizin tapusudur, inanç, cesaret ve fedakarlık zaferidir dedi, birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar, zafer mi bu dedi.

■ İstanbul'u ihya ettik dedi, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz, ben de bundan sorumluyum dedi.

■ Eğitimde ülkemize çağ atlattık dedi, eğitimde maalesef mesafe katedemedik, üzgün olduğum bir konudur dedi.

■ Kültürde sanatta gözkamaştırıcı bir envantere sahibiz dedi, kültürde sanatta mevcuda dahi sahip çıkamadık, fevkalede müteessirim dedi.

■ Büyüme rekoru kırdık, kalkınma rekoru kırdık dedi, bu ülke bu hale düşmeli miydi, bu halde kalkınabilir miyiz dedi.

■ Kriz mriz sakın inanmayın, bizde kriz yok dedi, ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dedi.

■ Başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir dedi, başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var dedi.

■ Bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir, hiçbir zaman parlamenter sistemden uzaklaşmayacağız dedi, yauv inanılmaz bir şey, hâlâ parlamenter sistemi savunanlar var, artık parlamenter demokrasi yok dedi.

■ Üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır dedi, hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, bunlar istemezük familyasından, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya dedi.

■ Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun aslında Kürt sorunudur dedi, Kürt sorunu var dersen, sorun olur, yok dersen, sorun ortadan kalkar, biz böyle bir sorun yok diyoruz dedi, Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur dedi, ne Kürt sorunu yauv, kimse bize yutturmaya kalkmasın, yok böyle bir şey dedi.

■ Onlar bizi Avrupa Birliği'ne almamayı düşünüyor, biz de girmemeyi düşünüyoruz, bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birliği'dir dedi, hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelikti, hamdolsun başardık, hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak dedi, eyyy Avrupa Birliği biz senin kapıkulun değiliz, sen yoluna, biz yolumuza, bunların arasında ortodoks var, protestan var, ateist var, ama hepsi katolik Vatikan'a gidiyor, niye, çünkü bunlar tek millet, külahımıza anlatsınlar, bugünün hasta adamı Avrupa Birliği'dir dedi.

■ Nazisiniz, katilsiniz, gerçek manada faşistsiniz, haçlı seferlerini yeniden başlatmak istiyorlar, Avrupa Birliği'nin sonu geldi dedi, kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi Avrupa Birliği'yle birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz dedi.

■ Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi, gayretlerimiz neticesinde hamdolsun Ayasofya cami oldu dedi.

■ Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır dedi, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası konser salonunda Mozart'tan Bach'tan tınılar, Şostakoviç'le Chopin'in bestelerinden ritimler buluşacak, biz buyuz dedi.

■ Aşı olmayı düşünmüyorum, sağlık bakanı haberim olmadan benim adımı vermiş, hemen laflarını düzeltsin, kendime göre araştırma yaptım, aşı olmayacağım, ailem de olmayacak dedi, şahsen benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil dedi.

■ Biz genişletilmiş Ortadoğu projesinin eşbaşkanlarından biriyiz, Amerika'nın düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır yıldız olabilir dedi, ellerine bir kağıt almışlar, Amerika'nın projesidir diyorlar, bunu ispat etmezlerse namussuzdurlar dedi.

■ Nato'nun Libya'da ne işi var dedi, Nato Libya'ya gitmelidir dedi.

■ Parası olan parayı bastıracak askerlikten kurtulacak, parası olmayan askerlik yapacak, ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına girmem, referandum yaparım, biz kimsesizlerin kimiyiz dedi, bedelli askerlik benim için acil bir konu, parayı veren askerliğini yapmış sayılacak dedi.

■ Cehape genel başkanı konuşuyor, çocukluğunda ilk kez Van denizinde vapura bindiğini söylüyor, Van gölü ne zaman deniz oldu yauv, kılavuzun doğru olmayınca gölü de işte böyle deniz zannedersin dedi, Van denizi olan bir kentimizdir, varsın haritalarda göl diye geçsin, biz Van denizi diyoruz dedi.

■ Süleyman Şah türbesi Türkiye'nin dışardaki tek vatan toprağıdır, hassasiyetimiz bellidir, dalgalanan bayrağını korumak için tereddüt etmeyiz, onuru, vatanı, bayrağı, kutsal değerleri için yaşayan milletiz, Süleyman Şah türbesi'ne dokunmaya kalkılırsa, İstiklal Marşımızın emrettiği gibi kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız, türbenin kuşatıldığı iddialarının hepsi uydurmadır dedi, Süleyman Şah türbesi'nin yeri başarılı bir operasyonumuz neticesinde değiştirilmiş bulunmaktadır, sevk ve idaresini bizzat takip ettiğim nakl-i kubur operasyonunu her türlü takdirin fevkinde gerçekleştiren hükümetimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum, türbe salimen ülkemize getirilmiş bulunmaktadır, bu operasyon devletimizin kararlı uygulamasıyla başarıyla tamamlanmıştır dedi.

■ Van münüts, çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyoruz, siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi, İsrail'e ihtiyacımız var dedi.

■ İçki içen alkoliktir dedi, içki içenler bize oy veriyorsa, alkolikler arasına girmemiş oluyor dedi.

■ Benim her muhtarım bir dünya lideri seviyesinde bilgiye, yeteneğe, kabiliyete sahiptir dedi, ABD yönetimi kusura bakmasın, Çatladıkapı muhtarı değiliz dedi.

■ Türk üniversiteleri tarihin en güçlü dönemini yaşıyor dedi, Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında esamisi okunmuyor, demek ki bir yerde sıkıntı var dedi.

■ Bana milliyetçi diyenler varsa evet milliyetçiyim dedi, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi.

■ Türk kökenli Alman gazeteci hakkında, elimizde görüntüler var, tam bir ajan terörist, hiçbir surette iade edilmeyecek, ben bu makamda olduğum sürece asla dedi, özel uçakla gönderdik.

■ Amerikalı rahip hakkında, bu can bu bedende bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsınız dedi, özel uçakla gönderdik.

■ Mavi Marmara baskını hakkında, eyyy İsrail dedi, cezalandıracağız, affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz, tecrit edeceğiz, düşmanlığımız şiddetlidir dedi, sonra, giderken bana mı sordunuz dedi.

■ Eyy Macron beyin ölümünü kontrol ettir, katilsin, İslam düşmanısın, ırkçısın, milletime sesleniyorum, Fransız markalarını satın almayın dedi, sevgili Emmanuel ilişkilerimizi görüşmek isterim, ortak hareket edelim diye mektup yazdı.

■ Suriyeli kardeşlerimizi kapı dışarı etmekten sözediyorlar, biz burada olduğumuz sürece kimse gönderemez dedi, kardeşlerimize kucak açtık ama kalıcı bir durum değil, evlerine dönecekler elbette, artık kardeşlerimizin evlerine dönmeleri beklentisi içindeyiz dedi, zayıf ülke olmadığımız için mültecileri almaya devam edeceğiz dedi, bunları daha nereye kadar besleyeceğiz dedi, onlar muhacir biz ensarız, ne pahasına olursa olsun kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi, kusura bakmayın bizim alnımızda enayi yazmıyor, otobüsler uçaklar boşuna durmuyor, bindirir göndeririz, hadi güle güle deriz dedi, onları bu topraklardan asla kovmayız dedi.

■ Bu köprüleri bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz dedi, buralar biliyorsunuz yap-işlet-devret, eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhineyse, aradaki farkı kim ödeyecek, onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz dedi.

■ Birleşik Arap Emirlikleri prensi hakkında, 15 Temmuz darbesini bu şerefsiz yaptı denildi, kardeşimi muhabbetle selamlıyorum, hamdolsun görüştük, nazik evsahipliği için teşekkür ediyorum dedi.

■ Suudi Arabistan prensi hakkında, Cemal Kaşıkçı'yı şehit ettiler, bunlar dünyayı enayi zannediyor, bu millet enayi değil, hesabını soracağız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunlar tabii ki bizim mahkemelerimizde yargılanacak, cinayet bizim sınırlarımız içinde cereyan ediyor, sorumluluk makamındayız, bütün boyutlarıyla araştırıp soruşturacağız, bu süreci devlet ciddiyetiyle yürüteceğiz, hiç kimse bu meselesinin üstünün kapatılacağını aklından bile geçirmesin, insanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak takipçisiyiz, bu vahşetin örtbas edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedi, kıymetli kardeşim diye kucaklaştı, sarayda fasıl yaptırdı.

■ İsveç ve Finlandiya ben başta olduğum sürece Nato'ya giremez, hiç boşuna ayağımıza gelmeyin, müzakere bile etmem, bizi ikna etmek için geleceklerse hiç yorulmasınlar, evet demeyiz, müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz dedi, Nato zirvesinde evet dedi.

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Allah'tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var, yoksa memleketin başındaki Tayyip Erdoğan mahvedecek yani memleketi.