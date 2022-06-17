PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çözüm sebep, sorun neticedir

Bazı okurlar soruyor…

“Hep sorunları yazıyorsunuz, çözüm önerileriniz nedir?”

★

Nacizane çözüm önerilerimi sıralayayım.

★

Mesela, ekonomik krize çözüm arıyorsanız, asrın liderimizin önerdiği gibi “şükürsüzlük etmeyeceksiniz, şükredeceksiniz” canım kardeşim!

★

Maaşımla ay sonunu getiremiyorum diyorsanız, Akp milletvekili Uğur Aydemir'in çözüm önerisine kulak vereceksiniz… “Paranızın bittiği zamanlar olabilir, paranız kalmayabilir, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın, gözünüz gönlünüz açılır” canım kardeşim.

★

Hayat pahalılığına çözüm arıyorsanız, Akp milletvekili Zülfü Demirbağ'ın önerisini tavsiye ederim… “Ekonomik sıkıntı çekiyorsak, iki kilo yerine yarım kilo et alın, domatesi iki kilo almayın, iki tane alın, biber alacaksanız, bir kilo yerine üç tane alın.”

★

Veya, 30 lira olan mazota çözüm arıyorsanız, Akp milletvekili Veysel Eroğlu'nun önerdiği gibi “dua edin, bol akaryakıt çıksın.”

★

Doğalgaz faturasını ödeyemiyorsanız, Akp'nin enerji bakanı Fatih Dönmez'in çözüm önerisi gayet makul… “Kombiyi kısın” canım kardeşim.

★

Şeker bulamaz hale geldiyseniz, çözümü hazır… Akp milletvekili Mustafa Savaş'ın önerdiği gibi “çayı şekersiz içseniz ne olur” yani.

★

Pirinç alamıyorsanız, çözüm önerisi olarak Akp'nin tarım bakanı Mehdi Eker'i dinleyin, “bulgur yiyin.”

★

Peki, domates nasıl oluyor da yaz ortasında bu kadar pahalı diye merak ediyorsanız, Akp milletvekili Nihat Zeybekçi'nin izah ettiği gibi “domatese itibar kazandırdığımız için”dir, canım kardeşim.

★

Dolar?

Binali Yıldırım'ın çözüm önerisi güzeldi, “dolsa nolur dolmasa nolur.”

Nureddin Nebati daha güzel bir çözüm önerisi getirdi, “Türk Lirası en zayıf durumunda, düşebilecek en düşük seviyeye düştü, daha ineceği yer yok, vatandaş rahat olsun.”

Ama elbette en güzel çözüm önerisi asrın liderimizden geldi, “onların doları varsa, bizim Allahımız var.”

★

Yoksulluk ne olacak diye düşünüyorsanız, hiç boşuna kafanızı yormayın, hamdolsun çözüldü o iş… Akp'nin çalışma bakanı Zehra Selçuk'un söylediği gibi “Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı.”

★

Yarım kilo kıyma alabilmek için saatlerce ucuz et kuyruğunda bekliyorsanız, Almanya sizi kıskanıyordur… Çünkü, asrın liderimizin söylediği gibi “o kuyruk, yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu”dur. Üstelik, yine asrın liderimizin söylediği gibi, “refah seviyemiz arttığı için kırmızı ete talep arttı” demektir, canım kardeşim.

★

Karnınızı askıda ekmekle doyuruyorsanız, tebrik ederim, çözümü zaten kendi kendinize bulmuşsunuz, çünkü Akp milletvekili Şahin Tin'in söylediği gibi “kuru ekmek yiyen aç değildir.”

★

Ama kuru ekmek yemenize rağmen hâlâ “açım” diyorsanız, çok şanslısınız, çünkü Akp milletvekili Hüsniye Erdoğan'ın söylediği gibi, “peygamber efendimiz de midesinin üçte birini boş bırakırdı.”

★

Memursanız, çözümünüz Akp milletvekili Fazıl Karaman'dan geldi, “memur zeytini bir lokmada yemesin.”

★

Asgari ücretle geçinilir mi diye endişe ediyorsanız, sakın etmeyin, Akp'nin çalışma bakanı Faruk Çelik'in hesabıyla “asgari ücretle gayet güzel geçinilir, asgari ücret büyük paradır” canım kardeşim.

★

İşsizlik sorunu nasıl çözülecek diyorsanız, aslında bunun çözümü işsizlerin elinde… Çünkü, Akp'nin ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in gayet net izah ettiği gibi “aslında işsizlik artmıyor, sadece daha çok iş arandığı dönemlerde artıyor.”

Yani, sayın ekonomi bakanımızın izah ettiği gibi, işsizlik arttığı için işsizlik artıyor, işsizlik azalsa işsizlik kendiliğinden azalmış olacak, bilmiyorum anlatabildim mi?

★

Peki, gençlerin işsizlik sorunu nasıl çözülecek diyorsanız, onun çözümünü de asrın liderimiz izah etti zaten, “kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur.”

★

Ataması yapılmayan öğretmenseniz, atamanız dahil her türlü problemi çözebilirsiniz, çünkü Akp'nin milli eğitim bakanı Nabi Avcı'nın hatırlattığı gibi “Einstein de atanamayan öğretmendi.”

★

Eğitimli insanlarımıza “giderlerse gitsinler” denirken, hobaraaa diye memlekete doldurulan Suriyelilere niye vatandaşlık veriliyor diyorsanız, asrın liderimiz izah etmişti, sanırım dikkatinizden kaçtı, “Suriyelilerin arasında kalifikasyonu yüksek insanlar var, biz almayalım da İngiltere'ye Kanada'ya şuraya buraya mı gitsinler?”

★

Hepsini anladık da, bu zamlar nasıl çözülecek diyorsanız, Akp milletvekili Yeliz'in çözüm önerisi gayet mantıklı… “Bu zamlarda bizim bir dahlimiz yok, elektrikten gıda fiyatlarına kadar bu zamların tamamı cehape zihniyetinin ürünüdür, bu zamları biz çözeriz.”

★

Nasıl?

Birbirinden şahane çözüm önerileri değil mi?

Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.

Akp varken, sorunları çözmek için başka parti aramak hakikaten nankörlük, canım kardeşim!