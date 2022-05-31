PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya havacılık tarihinde bir ilk… Havalimanı yıkılması şerefine gösteri uçuşu!

Gökyüzündeki gururumuz SoloTürk, Atatürk Havalimanı'nın yıkılış töreninde gösteri uçuşu yaptı iyi mi!

★

Böylece… Türk Hava Kuvvetleri, bir havalimanının kapatılmasında gösteri uçuşu yapan, dünya tarihindeki ilk hava kuvvetleri oldu!

★

Halbuki…

★

Atatürk Havalimanı, aynı zamanda askeri havalimanıdır.

Atatürk Havalimanı'nın bitişiğindeki Hava Harp Okulu'nun 1967 yılından beri orada bulunmasının sebebi, bizatihi havalimanıdır.

Hava Harp Okulu öğrencileri “özendirici uçuş” adı verilen temel uçuş eğitimlerini Atatürk Havalimanı'nda yapar.

Hava Harp Okulu'na ait dört kişilik T41D tipi uçaklar, haftanın üç günü, bir öğretmen pilot, üç öğrenciyle Atatürk Havalimanı'ndan kalkar, kol halinde İstanbul üzerinden uçarak, Yalova'daki hava meydan komutanlığının pistine iner, öğrenciler yer değiştir, tekrar havalanıp, Atatürk Havalimanı'na iner, müfredatın parçasıdır, olmazsa olmazıdır.

★

Atatürk Havalimanı'nın kapatılması şerefine (!) gösteri uçuşu yaptırdıkları SoloTürk'ün pilotu, ilk kanatlarını orada çırptı.

Türk havacılığının küresel imzası Türk Yıldızları'nın pilotları, ilk kanatlarını orada çırptı.

Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'de, en tehlikeli görevlerde Türk milletini onurlandıran kahraman savaş pilotlarımızın tamamı, Türk kartalları, ilk kanatlarını Atatürk Havalimanı'nda çırptılar.

Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, AnadoluJet'te çoluğumuzu çocuğumuzu canımızı güvenle emanet ettiğimiz Hava Harp Okulu kökenli pilotlarımızın tamamı, ilk kanatlarını orada çırptı.

★

Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotluk macerasının başladığı yerdir Atatürk Havalimanı.

Ve, Atatürk Havalimanı'nın yıkılış töreninde Türk Hava Kuvvetleri'ne gösteri uçuşu yaptırdılar!

★

(Hava Harp Okulu'nun denize sıfır arazisi, bugün İstanbul'un en değerli arazisi… Hava Harp Okulu'nu oradan çıkarırsanız, o ebattaki araziye, Ataköy büyüklüğünde, alışveriş merkezleriyle, otelleriyle, marinasıyla, 50 bin nüfuslu uydu kent kurmak mümkün.)

★

(Atatürk Havalimanı kapatıldığında, Hava Harp Okulu'nun orada bulunmasının manası da ortadan kalkıyor. Herkes Atatürk Havalimanı'na inşaat yapılacak zannediyor ama, asıl 10 milyar dolarlık inşaat alanı, Hava Harp Okulu'nun arazisi.)

★

(Nasıl olsa kimse sormuyor… O millet bahçesi, millet için mi yapılıyor, yoksa Hava Harp Okulu'nun yerine dikilecek milyar dolarlık binaların bahçesi mi? Önü deniz, arkası orman, ne mütevazı manzara değil mi?)

★

E, madem hava kuvvetlerimiz tarafından gösteri uçuşu yapılacak kadar sevinçli bir durumdur bu…

Bari hava kuvvetlerimiz bombalasaydı Atatürk Havalimanı'nın pistlerini, daha pratik olurdu.

İş makineleriyle uğraşmaya gerek kalmazdı!