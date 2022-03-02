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Ekmek

Dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz.

Ama şu anda dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesiyiz.

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Buğdayın yüzde 78'ini Rusya'dan alıyoruz.

Yüzde 10'unu Ukrayna'dan alıyoruz.

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Rusya'dan buğday ithal ediyor.

Ödediği paranın yarı fiyatına un sanayicisine satıyor.

Un ihraç ediyoruz ayaklarına yatılıyor, üç beş sanayicinin cebine konuluyor, aradaki fark Hazine'ye zarar olarak yazılıyor.

Bu yöntemle, devlete her yıl 25 milyar liradan fazla zarar yazılıyor, milletin sırtına yükleniyor.

Halbuki… Bu para çiftçimize verilse, buğdayı kendi çiftçimiz üretse, hem çiftçimiz para kazanacak, hem ithalata gerek kalmayacak, hem de ithalat yapmadan kendi üretimimizle ihracat yapabileceğiz.

Ama tam tersi yapılıyor.

Çiftçimize verilmesi gereken para, Rusya'ya veriliyor.

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Sayın hükümetimiz Ukrayna'yla anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma çerçevesinde “Ukrayna'nın tarımsal üretimini arttırmak için Türkiye tarafından teknik ve mali yardım” yapılacak.

Yanlış okumadınız…

Kendi çiftçimizi imha edip, buğday ithal ettiğimiz Ukrayna'nın çiftçisine teknik ve maddi yardımda bulunmak üzere imza attık.

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Buğday pazarında Rusya'nın en büyük rakibi ABD.

ABD patriot vermediği için Rusya'dan S400 almıştık.

S400 aldığımız için ABD'den aldığımız F35'leri vermemişlerdi.

E şimdi, ABD'nin swift yasağı nedeniyle Rusya'dan buğday alamazsak, ABD'den mi buğday alacağız?

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Ukrayna buğdayını Karadeniz'den gemilerle getiriyoruz.

Ukrayna'nın Karadeniz'le teması kesilirse, buğdayı nasıl getireceksin?

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Ukrayna savaşı yüzünden buğday fiyatı patladı.

Navlun da uçtu.

Buğdayı ABD'den getirirsen, ekmeği kaç liraya yiyeceksin?

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Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak etti.

ABD ve Avrupa Birliği ekonomik ambargo uyguladı.

Bu ambargo üzerine, Rusya stratejik bir karar aldı.

Batı'dan tarım ithalatını yasakladı.

Kendi kendine yetmek üzere, tarımsal kalkınma hamlesi başlattı.

Sadece 8 yıl içinde, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı oldu.

Sadece 8 yıl içinde, dünyanın “ekmek sepeti” oldu.

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Peki, biz bu 8 yıl içinde ne yaptık?

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2014 yılında 5 milyon ton buğday ithal ediyorduk.

Cumhuriyet tarihinin rekoruydu.

Bugün?

10 milyon ton buğday ithal ediyoruz.

Cumhuriyet tarihinin rekorunu bile ikiye katladık.

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Dmitry Patrushev.

Rusya tarım bakanı.

Bakan olmadan önce Rusya Tarım Bankası'nın yönetim kurulu başkanıydı, Gazprom'un yönetim kurulu üyesiydi.

Çok çok çok daha önemlisi…

Nikolai Patrushev'in oğlu.

O kim?

Rus istihbarat teşkilatı FSB'nin başkanıydı.

Şu anda, Rusya Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri.

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(FSB'nin Patrushev'den önceki başkanı Putin'di.

Putin FSB başkanlığı koltuğunu Nikolai Patrushev'e bıraktı.

Putin, FSB başkanlığından ayrıldıktan sonra, Rusya Güvenlik Konseyi genel sekreteri olmuştu, şimdi aynı koltuğa Nikolai Patrushev'i oturttu.

Putin'le Patrushev üniversite yıllarından beri, KGB'ye girdikleri dönemden beri yakın arkadaşlar.

Ukrayna krizi yüzünden ABD'nin yaptırım listesine alınan, varlıkları dondurulan, seyahat yasağı getirilen en kritik kişiler arasında, Nikolai Patrushev de var.)

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Rusya tarım bakanı, işte bu Patrushev'in oğlu!

Rusya tarım bakanı da FSB Akademisi'nden mezun!

Çünkü Rusya devleti, tarım meselesine “ulusal güvenlik” meselesi olarak bakıyor, Rusya'nın bekası olarak bakıyor.

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Peki, bizim tarım bakanı kim canım kardeşim?

Kanadalı patates şirketinin danışmanı!

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Daha hazin tarafı…

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Rusya, tarımsal kalkınma hamlesinin en önemli unsuru olan buğdayı kime teslim etti biliyor musunuz?

Bir Türk'e…

Profesör Hamit Köksel'e teslim etti!

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Rusya Devlet Tarım Üniversitesi'nde tahıl laboratuvarı kurdular, devasa bütçe ayırdılar, buğdayın kalitesini arttırmak için başlattıkları bu bilimsel çalışmanın başına Profesör Hamit Köksel'i getirdiler.

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Hamit Köksel, Hacettepe Üniversitesi'nde profesör oldu.

ABD'de Kanada'da Meksika'da İngiltere'de hem üniversitelerde, hem gıda araştırma merkezlerinde, buğday ıslahı üzerine çalıştı.

Şu anda… Merkezi Viyana'da olan Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknoloji Birliği'nin bilim kurulu başkanı!

Adı üstünde, buğday bilimi ve teknolojisi konusunda, dünyanın en yetkin biliminsanlarının başında geliyor.

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Ukrayna krizi her yönüyle ibret dolu.

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Çorbaya bandığın ekmekten bile haberin yok… Küresel dengeler üzerine jeopolitik analizler yapacaksın öyle mi canım kardeşim?

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Senin yüzünden milletçe askıda ekmeğe muhtaç hale geldik… Sen hâlâ Rus bankalarını askıya mı alacaklar, Ukrayna'nın NATO adaylığını askıya mı alacaklar, ona kafa yoracaksın öyle mi canım kardeşim?