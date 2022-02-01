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Endişe etmeyiniz

Profesör Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de koronavirüsü ilk teşhis eden hekimdi, Nurettin Mutluergil İstanbul'da göz hekimiydi, Ali İhsan Bulut İstanbul'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Nihat Dayanıklı İzmir'de, Cemal Özkan Denizli'de üroloji uzmanıydı, Mehmet Ulusoy mikrobiyoloji, Sinan Kakı radyoloji uzmanıydı, Yavuz Kalaycı İstanbul'da aile hekimiydi, Muharrem İdiz ve Nuri İdiz kardeştiler, İzmir'de işyeri hekimiydiler, biri 54 öbürü 59 yaşındaydı, Erdinç Şahin Silifke'de, Tahir Bababeyli İstanbul'da aile hekimiydi, Doçent Galip Berkan Dingiloğlu İzmir'de dahiliyeciydi, Uğur Ertuğrul ve Salih Cenap Çevli İstanbul'da genel cerrahtılar, İbrahim Örnek İstanbul'da nöroloji, Halil Yücel Kutun Diyarbakır'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Mustafa Özlü Kahramanmaraş'ta psikiyatri uzmanıydı, Abdurrahim Demir Şanlıurfa'da acil hekimiydi, Ahmet Aydın Şener Ağrı'da genel cerrahtı, Engin Ünaldı Sinop'ta aile hekimiydi, Turgut Erkutlu Mersin'de dahiliye uzmanıydı, Mehdi Tasouji Adana'da çocuk hastalıkları uzmanıydı, Mehmet Hozikligil Ankara'da göğüs hastalıkları uzmanıydı, Muhannad Mushavah Suriyeli'ydi, Şanlıurfa'da Suriyelileri tedavi etmeye gayret ediyordu, Nevruz Erez Iğdır'da genel cerrahi uzmanıydı, Seyit Ahmet Okur Kayseri'de işyeri hekimiydi, Mehmet Kan Diyarbakır'da aile hekimiydi, Necdet Oğuzer Elazığ'da göz hekimiydi, Orhan Özdiller Elazığ'da, Esat Ülkü Aydın'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Hasan Tepeçınar Sakarya'da dahiliyeciydi, İbrahim Okur Antalya'da biyokimya uzmanıydı, Erol Bahçe Bursa'da diyaliz hekimiydi, Aydın Ünsal Kocaeli'de kardiyologtu, Metin Kebapçı Ankara'da fizik tedavi uzmanıydı, Sami İpek Kayseri'de kulak burun boğaz uzmanıydı, Aslı Yıldız Uşak'ta aile hekimiydi, Mücahit Çelik Giresun'da diyaliz hekimiydi, Hüseyin Süyür Gaziantep'te göğüs hastalıkları uzmanıydı, Kahraman Pehlivan Çankırı'da, Gökhan Ercan Adana'da aile hekimiydi, Ferruh İlter İstanbul'da ortopedi, Ahmet Bacanlı Denizli'de enfeksiyon hastalıkları, Mustafa Kartal İstanbul'da çocuk hastalıkları, Hamdi Kandilcioğlu İzmir'de psikiyatri uzmanıydı, Profesör Faik Mümtaz Koyuncu Manisa'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Profesör Yusuf Duman İstanbul'da nükleer tıpçıydı, Erçin Özüntürk İstanbul'da dermatologtu, Nezih Aygoğan Mersin'de aile hekimiydi, Profesör Kerim Çağlı Ankara'da kalp damar cerrahıydı, Serdar Gül Isparta'da, Mustafa Vedat Gök Kastamonu'da, Orhan Doğan İzmir'de radyoloji uzmanıydılar, Rahmi Köksal İstanbul'da diş hekimiydi, Ali Kurt Erzurum'da patalogtu, Nuray Sevim Aksaray'da, Ayhan Dağlı Konya'da aile hekimiydi, Profesör Recep Memik Konya'da ortopedi uzmanıydı, Nimetullah Reşidi İstanbul'da akupunktur hekimiydi, Tahir Güngör İnce İstanbul'da anestezi uzmanıydı, Halil Kuddar Yalova'da ortopedi uzmanıydı, Ali Murat Uludoğan Samsun'da dahiliyeciydi, Mustafa Yiğit Amasya'da nöroloji uzmanıydı, Emin Akyıldız Iğdır'da dahiliyeciydi, Adnan Ezelsoy Hatay'da çocuk hastalıkları, Hüseyin İlhan Demirel Trabzon'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Kenan Aslan Mersin'de anestezi uzmanıydı, Profesör Ahmet Uğur Yılmaz İzmir'de dahiliyeciydi, Öztekin Yüce Aydın'da nöroloji uzmanıydı, Necati Emirhan Samsun'da ortopedi uzmanıydı, Cemal Yıldız Manisa'da gastroenteroloji uzmanıydı, Tayfun Kepiç Tekirdağ'da işyeri hekimiydi, Profesör Cengiz Aslan İstanbul'da beyin cerrahıydı, Profesör Mehmet Ümit Ergenoğlu İstanbul'da kalp cerrahıydı, Profesör Cemile Öztın Öğün Konya'da anestezi uzmanıydı, Hakan Sirek Ankara'da aile hekimiydi, Yaşar Atik Sakarya'da kadın hastalıkları uzmanıydı, Halil İbrahim Çakın Bartın'da göğüs hastalıkları uzmanıydı, Teymur Bakal Antalya'da dermatologtu, Ali İnal İstanbul'da göz hekimiydi, Murat Tad Kırşehir'de patoloji uzmanıydı, Fazile Sevim Yağcı İstanbul'da diş hekimiydi, Profesör Mehmet Bülent Tırnaksız Ankara'da genel cerrahtı, Halil İbrahim Varan Adana'da nefroloji uzmanıydı, Ali Sayan İzmir'de çene cerrahıydı, Profesör Abdullah Canataroğlu Mersin'de romatologtu.

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İsmail Durmuş İstanbul'da, Süreyya Zıpkıntürk Edirne'de, Ayşegül Öğüt Gaziantep'te, Lütfü Polat Van'da, Hikmet Taştan Kardaşlar Denizli'de, Taki Türkyılmaz Ankara'da, Hayati Sezerer Karaman'da, Yücel Yıldırım Kırşehir'de, Emine Akyıldız Diyarbakır'da, Ahmet Tanış Kahramanmaraş'ta, Naci Gözüküçük Kayseri'de, Osman Öke Niğde'de, Mehmet Fehmi Gözü Adana'da, Bekir Mutlu Sivas'ta, Yalçınkaya Varol Isparta'da, Atila Ada Ordu'da, Nizam Çileli Manisa'da, Tuna Karadeniz Antalya'da, Muharrem Kanmaz Hatay'da, Rıdvan Mutlu Aydın'da, Nazım Yiğit Konya'da, Ömer Demir Afyonkarahisar'da, Mustafa Kocatmaz Nevşehir'de, Zeki Gül Samsun'da, Kamer Oktayoğlu Sakarya'da, Mehmet Raşit Uzar Trabzon'da, Sıtkı Aslan Mersin'de, Halit Usluel Tekirdağ'da, Nurcan Uslupat Bolu'da, Ahmet Arslanoğlu Giresun'da, Cemile Berra Tüfekçibaşı Kütahya'da, Ahmet Uysal Bursa'da, Ali Ünsal Keskiner Zonguldak'ta, Nejat Toker Kırklareli'de, Sezai Kılkıl Erzurum'da… Eczacıydılar.

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Fuat Güneş Adana'da, Ferdi Alan Çanakkale'de, veteriner hekimdi.

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Dilek Akçabelen İstanbul'da yoğun bakım hemşiresiydi, 34 haftalık hamileydi, bebeği sezaryenle alındı, Dilek yitip gitti.

Gülcan Aslan Karakoç Mersin'de, Meral Arbağ Samsun'da, Işıl Dalgın Kocaeli'de, Melek Çolak Konya'da, Sultan Fidan Isparta'da, Serap Yeşil Sakarya'da, Ayşegül Onurkal Nevşehir'de, Sevgi Çakıcı Bursa'da, Hilal Koşar Bingöl'de, Merve Cesur Sivas'ta, Nurcan Doğan Ankara'da… Hemşireydiler.

Diyarbakır'da görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan koronayı atlatmayı başardı ama, sadece 20 gün içinde, eşini, ağabeyini, annesini, babasını kaybetti.

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Yeliz Günay Aydın'da, Ertuğrul Sütçü Konya'da acil tıp teknisyeniydi.

H

Seher Bıcı Çanakkale'de, Duygu Ömrüuzun Gümüşhane'de, Selver Kuyçu Önal Konya'da, ebeydi.

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Her şehrimiz.

Tıbbın her dalı.

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Bakır Artuğ İstanbul'da, Mehmet Duman İzmir'de acil serviste görev yapan hastane polisleriydi.

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Hasan Ecevit, İstanbul'da yoğun bakım personeliydi, Hacı Ömer Çınar Adana'da ambulans şoförüydü, Dilek Tahtacı İstanbul'da hastane kabul görevlisiydi, Mehmet Topçu Kocaeli'de hastane temizlik görevlisiydi, Ayşegül Özsoy Manisa'da hastanede özel güvenlik görevlisiydi, Fikri Sözbir Balıkesir'de hastanede evrak memuruydu, Selda Yardımcı Kars'ta hastanede bilgi işlem personeliydi, Emel Yaman Aydın'da, Hikmet Bektaş Mardin'de hastanede santral memuruydu, İlknur Ünal Samsun'da hastane kantin çalışanıydı.

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(Bu insanlarımız, biz sağlıklı yaşayalım diye hayatını ortaya koyan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sadece bazıları… Gazete sayfasına sığmayacağı için 50'de birini bile yazamadım. İsimleri yeralmayanların manevi hatıralarından ve ailelerinden özür dilerim.)

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Sinema/tiyatro sanatçılarımız Altan Karındaş, Halil Kumova, Ayla Karaca sahne adıyla tanıdığımız Atina Miloharakti, Türk dilinin bilgini Profesör Günay Karağaç, efsane güreşçimiz Reşit Karabacak, Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı Profesör Haydar Baş, Akp'nin turizm ve aile bakanı Güldal Akşit, Burhan Kuzu, Oğuzhan Asiltürk, gazeteci Ahmet Kekeç, Moğollar'ın davulcusu Ayzer Danga, ses sanatçımız Dursun Salkım, çevre bilincinin öncülerinden Profesör Orhan Kural, yazar/çevirmen, Türk beyin takımı'nın onursal başkanı Nevzat Erkmen, ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, ressam/heykeltıraş Selma Gürbüz, hukukçu Profesör Ülkü Azrak, kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman, milli futbolcu Doğan Küçükduru, hakem İhsan Türe, İzmir'in en köklü levanten ailelerinden, Caroline Koç'un annesi Marianne Giraud, en son, gözbebeğimiz Fatma Girik.

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89 bin insanımız hayatını kaybetti.

Bu, resmi rakam.

Gerçek vefat sayısının 250 binin üstünde olduğunu, sağlık camiası başta olmak üzere, aslında herkes biliyor.

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Şu anda –resmi olarak- her gün 200 insanımız ölmeye devam ediyor.

Her ay 6 bin kişi yapıyor.

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Fahrettinden masallar “sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz” diyor ya…

Müsterih olmamız gereken tablo işte bu.

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Günde 20 kişi ölürken sokağa çıkma yasağı ilan ediyordu, günde 200 kişi ölüyor, “hastalık eski gücünde değil” diyor.

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Fahrettinden masallar bence haklı…

Yukardaki listede isminiz olmadığına göre, endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok.

Yok eğer ölürseniz, o zaman zaten endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok.