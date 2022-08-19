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Hun, Selçuklu Osmanlı, Swiss

Asrın liderimiz, Akp'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Akp milletvekillerine kol saati hediye etti, saatlerin üzerinde asrın liderimizin imzası, cumhurbaşkanlığı forsu ve Swiss Made yazısı var.

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Devletimizin forsuna İsviçre'nin dahil edilmesi, bence gayet şık oldu.

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Çünkü…

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Cumhurbaşkanlığı forsumuz, tarihimizde ilk kez 1925 yılında Sancak Talimatnamesi'yle düzenlendi.

Kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız'dı.

Sol üst köşede sarı güneş vardı.

Güneşten 20 ışın çıkıyordu.

Hani İzmir Marşı'nda “altın güneş orda sırmalar saçar” deriz ya, işte öyleydi, güneşten 20 sırma saçılıyordu.

Işınların 10'u uzun 10'u kısaydı.

Işınların ucunda, çepeçevre 16 küçük yıldız vardı.

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Neden 16 yıldız vardı?

Meçhul.

Neden 16 yıldız olduğuna dair devletin herhangi bir kurumunda en ufak bir kayıt var mı?

Yok.

Belge yok, tanık yok, anekdot yok, hatıra yok.

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Aslına bakarsanız, 1969 yılına kadar kimse etmemişti.

1969 yılında, Akib Özbek adında bir yüzbaşı “cumhurbaşkanlığı forsu ve taşıdığı anlam” adında bir kitap yaptı.

Forstaki 16 küçük yıldızın, tarihteki Türk devletlerini sembolize ettiğini öne sürdü.

Bu bilgisinin kaynağı neydi?

Hangi belgeye dayanıyordu?

Meçhuldu.

Meçhul olduğunu nereden biliyoruz?

Yüzbaşı yazdığına göre, Genelkurmay'da belgesinin olması lazım.

Var mı Genelkurmay'da böyle bir belge?

Yok.

Genelkurmay'da belge melge olmadığını nereden biliyoruz?

Genelkurmay ATASE Başkanlığı'nın, yani Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın “geçmişten günümüze fors” başlıklı çalışmasından biliyoruz.

Bu tarihsel (!) çalışmada, kaynak olarak yüzbaşı Akib Özbek gösteriliyor!

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Genelkurmay'ın kaynağı yüzbaşı.

Yüzbaşının kaynağı ne?

Meçhul.

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(Kesinlikle meçhul olduğundan şöyle eminiz… Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, 1967 yılında, forstaki yıldızlar meselesini Türk Tarih Kurumu'na sormuş, Türk Tarih Kurumu resmi cevap vermiş, “Türk Tarih Kurumu'nun kayıtlarında böyle bir bilgi yok” demişti.)

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(Hatta… Türk Tarihi Kurumu'nun resmi cevabında, “eğer tarihteki Türk devletleri ele alınacaksa, 23 Türk devletini kapsayan bir liste hazırlanmalıdır” denilmişti. Yani, forstaki 16 Türk devleti kavramı, bizzat Türk Tarih Kurumu tarafından çürütülmüştü.)

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Üstelik…

1978 yılında cumhurbaşkanlığı forsu değiştirildi.

Orijinal forsta güneşten 20 ışın çıkıyorken, 16'ya indirildi.

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Orijinalinde niye 20 ışın vardı?

Işınlar ne anlama geliyordu?

Niye 16'ya indirildi?

Meçhul.

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Üstelik…

Yüzbaşı Akib Özbek'in saydığı 16 Türk devleti arasında Samanoğulları Devleti vardı, bugünkü forsta Samanoğulları yok.

Samanoğulları yerine Altınordu Devleti var.

Samanoğulları'nı forstan kim çıkardı?

Altınordu'yu forsa kim soktu?

Niye böyle bir değişiklik yapıldı?

Bu değişiklik ne zaman yapıldı?

Kim yaptı?

Meçhul.

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Türk Tarih Kurumu “23” dediğine göre, şu anda cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yazılı olan “16” devleti kim seçti?

Meçhul.

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Peki, bu forsu ilk kez kim tasarladı?

1925 yılında, bahriye matbaasının başressamı Hüsnü Tengüz tarafından tasarlandığı söyleniyor.

Kim söylüyor?

Torunu söylüyor.

Devletin herhangi bir kurumunda, resmi kayıtlarda var mı?

Yok.

Forsla alakalı herhangi bir belgede adı geçiyor mu?

Geçmiyor.

Yüzbaşı Akib Özbek'in kitabında bahsediliyor mu?

Orada da bahsedilmiyor.

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İşin ekstra tuhaf tarafı…

Cumhurbaşkanlığı forsumuz, tarihte ilk kez “1925” yılında Sancak Talimatnamesi'yle düzenlendi ama, Anıtkabir Müzesi'nde “1922” yılına ait fors sergileniyor!

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Forsumuz ilk kez 1925'te hazırlandığına göre, üç yıl öncesine ait forsumuz nasıl olur kardeşim?

Meçhul.

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Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce, Atatürk cumhurbaşkanı bile olmadan önce, cumhurbaşkanlığı forsumuz mu vardı?

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Peki, Anıtkabir Müzesi yetkilileri, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen 1922'ye ait forsu nereden bulmuş?

Finikeli bir narenciye tüccarı tarafından hediye edilmiş iyi mi!

Rivayete göre, Mustafa Kemal bu forsu ilk kez 1922'de İzmir'e girerken kullanmış, Finikeli narenciye tüccarı da Anıtkabir'e hediye etmiş!

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Gülmeyin…

Aynen böyle yazıyor Anıtkabir Müzesi'nde.

Kim bu Finikeli narenciye tüccarı?

Mustafa Kemal'in forsu, bu arkadaşta ne arıyor?

1922'ye ait olduğuna dair, orijinal olduğuna dair, herhangi bir belge, tanık, bilimsel veri var mı?

Meçhul.

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Lütfen şu anda… Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesine girin, resmi simgeler bölümünden fors'u tıklayın, aynen şu yazıyor:

“Cumhurbaşkanlığı forsunun ilk kez hangi dayanağa bağlı olarak ve hangi gerekçelerle kabul edildiği ve kullanılmaya başlandığına ilişkin resmi bir kayıt ve belge saptanamamıştır.”

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Yani kibarca deniyor ki…

“Valla kullanıyoruz ama, nedir ne değildir, biz de bilmiyoruz.”

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Dünyada, cumhurbaşkanlığı forsunun anlamını bilmeyen tek devlet Türkiye'dir!

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Dolayısıyla…

Asrın liderimizin, cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki devletlere Swiss'i eklemesi, bence gayet iyi oldu.

Hun imparatorluğu.

Göktürkler.

Hazarlar.

Selçuklu.

Osmanlı.

Swiss.

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Hayırlısıyla 2023'te şahlanınca Germany'i de ekledik miydi, forsumuzdan geçilmez gari!