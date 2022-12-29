PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İmamoğlu’na terör iftirası

2003 yılbaşına girerken, Akp iktidara geldi, felaketler silsilesi başladı, Türkiye suikastle sarsıldı, Necip Hablemitoğlu katledildi.

2004 yılbaşına girerken, İstanbul'da sinagoglar, banka, konsolosluk havaya uçuruldu, bu vahşi terörün travmasıyla yeniyıl kutlamalarını filan boşver, o yılbaşı sokağa bile çıkmaya korkar hale geldik.

2006 yılbaşına girerken, kuş gribi memleketi kasıp kavuruyordu, en ufak bir tedbir bile alınmadığı için bulaşmadık şehir kalmadı, 40'tan fazla insanımız pisi pisine öldü, bir milyon tavuk itlaf edildi, tavuk-yumurta sektörü komaya girdi, yılbaşı gecesi hindi yiyene vebalı gözüyle bakılıyordu.

2007 yılbaşına Hrant Dink suikastiyle girdik, öldürüleceğini bangır bangır yazıyordu ama, koruma bile verilmemişti.

2008 yılbaşına girerken, Isparta'da dağa çakılan yolcu uçağının şokunu yaşıyorduk, cihazları bozuktu, periyodik bakımı bile yapılmamıştı, 57 insanımız göz göre göre ölüme gönderilmişti.

2009 yılbaşına doğalgaz faciasıyla girdik, Bilkent Üniversitesi'nden pırıl pırıl yedi öğrenci doğalgaz zehirlenmesiyle can verdi.

2010 yılbaşına girerken, Amerikan casusu fetocular Akp sayesinde kozmik oda'ya girdi, Bülent Arınç'a suikast palavrasıyla 125 milyon word sayfası ebatında “devlet sırrı” çalındı.

2011 yılbaşına girerken, Hizbullah sokağa salındı, “mezar evleri”yle tanınıyorlardı, fikirlerini beğenmedikleri insanları işkenceyle, domuz bağıyla öldürüp, oturma odalarına gömüyorlardı, toplam 188 kişiyi katletmekten ömür boyu hapse çarptırılmışlardı, tekbirler eşliğinde davul zurnayla halay çeke çeke serbest bırakıldılar.

2012 yılbaşına Uludere faciasıyla girdik, aralarında çocukların da bulunduğu 34 köylü, devletin bilgisi ve izni dahilinde kaçakçılık yaparken, F16'larla bombalandı, tarihte ilk kez orduevlerindeki yılbaşı kutlamaları bile iptal edildi, demeye kalmadı, genelkurmay başkanı “terörist” sıfatıyla tutuklandı, Pkk tanık, Tsk sanık oldu.

2013 yılbaşına Pkk açılımıyla girdik, Kandil'le masaya oturuldu, bebek katili Apo “akil adam” ilan edildi.

2014 yılbaşına, dolar balyaları istiflenmiş ayakkabı kutularıyla girdik, Türk milleti yılbaşı gecesi televizyon başına oturmuş, 17/25 Aralık lağımını seyrediyordu.

2015 yılbaşına nihayet iyi girdik zannediyorduk ki, Süleyman Şah türbesindeki boş sandukaları sırtlayıp, vatan toprağını terkedip, sıvıştılar, üstelik bu kepazeliğe “zafer” dediler.

2016 yılbaşında savaşa ramak kalmıştı, Rus uçağını düşürdük, sadece dört gün sonra Tahir Elçi katledildi, içerde yangın çıktı, bütün dünya yeniyıl umudunu kutlarken, Sur'da Cizre'de Yüksekova'da açılım saçmalığının faturasını ödüyor, 249 şehit veriyorduk.

2017 yılbaşına girerken, elçiye zeval oldu, tarihimizde ilk kez, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi polisi, Ankara'nın göbeğinde, tekbir getirerek, Rusya Büyükelçisi'ni sırtından vurdu.

2017'nin ilk dakikalarında, Reina basıldı, 39 kişi katledildi.

2018 yılbaşına girerken, çocuklarımızı Suriye'ye sürdüler, biz patır patır şehit verirken, Suriyeliler Taksim'de yılbaşı kutluyordu.

2019 yılbaşına girerken, hayatlarını Türkiye'nin mutluluğuna adayan Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'ı evlerinden polisle aldırıp, devleti yıkmaya çalıştıkları iddiasıyla, hapse tıkmaya kalkıştılar.

2020 yılbaşına girerken, Türkiye'nin en yüksek tirajına sahip gazetesi Sözcü'nün, katıksız Atatürkçü sahibine, yazarlarına ve yöneticilerine, terör örgütü iddiasıyla hapis cezaları yağdırdılar, Sivas'ta Madımak vahşetinde insanları diri diri yakan dinci katili “yaşlı” diye affettiler.

2021 yılbaşına girerken, Kurtuluş Savaşı'ndan daha fazla sayıda insanımızı, terörle mücadeleden daha fazla sayıda insanımızı covid'ten kaybettik, hâlâ “yerli aşı yaptık, destan yazdık” diyorlardı.

2022 yılbaşına ucuz ekmek kuyruklarıyla girdik, karanlık oligarklar, küresel karaparacılar, kokain baronları ortalığa saçıldı, uluslararası dolandırıcıların devletin zirvesinde ağırlandığı ortaya çıktı.

2023 yılbaşına girerken, altı yaşında bebekle evlenen sapık tarikatçılarla sarsıldık, 85 yaşındaki demans hastası korgeneral Vural Avar hapiste öldü, Osman Kavala'nın müebbeti onaylandı, Doğru Parti genel başkanı Rifat Serdaroğlu hapse atıldı, Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verdiler, siyaset yasağı getirdiler, yetmedi, terör örgütü iftirası atıyorlar.

★

Yılbaşı tüm dünyada yeşeren umut.

Türkiye hariç.

★

Bu yazımı her yılbaşında bir yeni paragraf ekleyerek, ısrarla kaleme alıyorum, unuttuklarımızı hazin şekilde hatırlıyor ve açıkça görüyoruz ki… Kindar nesil zihniyeti iktidara geldiğinden beri, huzurlu bir tek yılbaşımız yok.

★

Eskiden her yılbaşı Zeki Müren çıkardı, Nesrin Topkapı çıkardı, Tarkan çıkardı, keyifle beklerdik, neşeyle mutlulukla kutlardık.

Şimdi artık her yılbaşı, acaba memleketin başına ne iş çıkaracaklar diye üzüntüyle endişeyle, ürpererek bekliyoruz.