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Kader planı

2010 yılıydı.

Zonguldak Karadon'da grizu patladı.

30 işçi hayatını kaybetti.

Asrın liderimiz Zonguldak'a geldi.

“Kader” dedi.

“Yöre insanı bu tür olaylara alışık, bu mesleğin kaderinde var, bu mesleğe girerken bu tür şeylerin olacağını bilerek giriyorlar” dedi.

H

Karadon'dan çıkarılan kömürün tonu 350 liradan satılıyordu.

Ölen işçilerimiz günde adam başı beş ton kömür çıkarıyorlardı.

Ayda 900 lira maaş alıyorlardı.

Yani, bir ay çalışıp, bir günde çıkardıkları kömürü bile satın alamıyorlardı.

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2014 yılıydı.

Soma'da grizu patladı.

301 işçi hayatını kaybetti.

Asrın liderimiz Soma'ya geldi.

“Fıtrat” dedi.

“Bunlar olağan şeylerdir, literatürde vardır, fıtratında var” dedi.

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Soma'dan çıkarılan kömürün tonu 490 liradan satılıyordu.

Ölen işçilerimiz günde adam başı beş ton kömür çıkarıyordu.

Ayda 1400 lira maaş alıyorlardı.

Yani, bir ay çalışıp, bir günde çıkardıkları kömürü bile satın alamıyorlardı.

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2022 yılı.

Bartın Amasra'da grizu patladı.

41 işçi hayatını kaybetti.

Asrın liderimiz Amasra'ya geldi.

“Kader planı” dedi.

“Biz kader planına inanmış insanlarız, bunun dünü bugünü yarını olmayacaktır, bunlar her zaman olacaktır, bunu bilmemiz lazım” dedi.

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Amasra'dan çıkarılan kömürün tonu 5500 liradan satılıyor.

Ölen işçilerimiz günde adam başı beş ton kömür çıkarıyordu.

Ayda 11 bin lira maaş alıyorlardı.

Yani, bir ay çalışıp, bir günde çıkardıkları kömürü bile satın alamıyorlardı.

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Kader denilen, işte bu.

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İnsan hayatı, kömürden ucuz.

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Karadon'da ölen işçilerimizin maaşı 600 dolara tekabül ediyordu.

Soma'da ölen işçilerimizin maaşı 600 dolara tekabül ediyordu.

Amasra'da ölen işçilerimizin maaşı 600 dolara tekabül ediyor.

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Ama…

Karadon faciasında beş ton kömür 1150 dolardı.

Amasra faciasında beş ton kömür 1500 dolar.

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12 yıl geçti.

Maaş aynı.

Kömür zamlı.

Kader planı denilen planlama da, işte bu.