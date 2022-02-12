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Kültürel sebepler kültürel sonuçlar

Londra'da fon yöneticileriyle buluşan hazine bakanımıza, enflasyon niye yükseldi diye sormuşlar, “Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebeplerden yükseldi” demiş.

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Bence ilk defa haklı.

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Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, görmediği otoyola, yatmadığı hastaneye, kullanmadığı elektriğe para ödemek mesela… İngiliz kültürüne pek uygun değil sanırım.

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Milletin orasına koyacağız diyen arkadaşa yaptırılan Ankara tren garına 2021 yılı için 8 milyon yolcu garantisi verdiler, gele gele sadece 1 milyon yolcu geldi, gelmeyen 7 milyon yolcunun parası bu arkadaşa dolarla tıkır tıkır ödendi, 5 yıldır bu şekilde ödeniyor, 2036 yılına kadar bu şekilde ödenmeye devam edecek.

Şimdi lütfen, Alman Kültür Derneği'ne gidin, bu cümleyi Almanca'ya çevirin, sokakta rastladığınız herhangi bir Alman'a söyleyin, ne dediğinizi anlarsa, herhalde yanlış tercüme ettiniz demezse, gelin bana, bu cümlenin her kelimesi için 1.5 euro artı kdv ödeyeyim.

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Fabrikaları, limanları, madenleri, barajları, santralları, hatta toprağı elaleme satıp, 801 milyon dolara oyuncak dinozor almak, ithal ineği ithal samanla beslemek, Fransız kültüründe görülmüş şey midir?

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“La casa del papel” diye dizi çekilen İspanya'da, merkez bankasındaki 128 milyar dolar buhar olsa, İspanyollar sevinçle halay çeker mi?

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Danimarka'da götünün kılıyım kültürü var mıdır sizce?

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Yunan kültüründe Rıza Sarraf'a hayırsever işadamı derler mi?

Portekiz kültüründe Sezgin Baran Korkmaz'a Robin Hood derler mi?

Hollanda kültüründe ticaret bakanı kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına mal satın alabilir mi?

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Patagonya'dan Sibirya'ya kadar, dünyanın herhangi bir kültüründe, devlet bankasının başına güreşçi, anayasa mahkemesinin başına iktisatçı getirilir mi?

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Tasmanya'dan Alaska'ya kadar, dünyanın herhangi bir kültüründe, diyanet işleri başkanı kur korumalı mevduat hesabı hakkında yorum yaparken, merkez bankası başkanı ayet paylaşır mı?

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Kimliği bile olmayan 9 milyon Suriyeli'yi hobaraa diye, bırak Batı kültürlerini, Suriye'ye bile böyle sokarlar mı?

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Finlandiya kültüründe, bir tane bile yangın söndürme uçağı yokken, makam uçağı koleksiyonu yapılabilir mi?

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İban numarası verip kendi vatandaşından para istemek zorunda kalsa, kültürü gereği, harakiri yapmaz mı Japon?

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Kulaklarından petro-dolar fışkıran Suudi kültürü bile, 170 milyon dolar dökerek, Moskova'ya altın varaklı cami yapar mı, sanki karada yer kalmamış gibi, denizi doldurarak, Cibuti'ye cami yapar mı, Somali'nin borcunu öder mi, Sudan'a para bağışlar mı, Burkina Faso'da iftar verir mi, tee Arakan'a saçıp savuşturur mu?

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Vatandaş karda kışta ucuz ekmek kuyruğunda bekleşirken, simiti yarım, sebzeyi çıkma, ayçiçeği yağını anca bardakla alabilirken, hükümet yancıları dört maaş beş maaş kapabilir mi Kanada kültüründe?

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Kolombiya'dan Venezuela'dan uyuşturucu gemileri, kokain baronları, malına mülküne çökülen işadamları, servetinin kaynağı belirsiz karanlık oligarklar, küresel karaparacılar, yatırımcı ayağıyla vatandaşlık verilen ithal mafya babaları, uluslararası dolandırıcılar, çantacı gazeteciler, fuhuş şantajları, telefonda sanal seks kasetleri, casinolar, yasadışı bahis listeleri, otomatik silahlarla infazlar…

İtalyan kültürünü boşver, Sicilya kültürüne bile fazla değil mi birader?