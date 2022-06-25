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Marmaris illa ki sönecek siz asıl yangına hazır olun!

Bir haftanız var…

Rakı içiyorsanız,

koşun alabildiğiniz

kadar rakı alın.

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakın, yok illa bırakmayacaksanız, gidin alabildiğiniz kadar sigaranızdan alın.

Ev alacaksanız, çarşamba perşembe filan, tapu işini mutlaka bitirin.

Otomobil alacaksanız, cuma gününe kalmayın.

Stoklayabilmeniz elbette mümkün değil ama, en azından bilin ki, bu hafta alacağınız sebze meyve, alabileceğiniz en ucuz fiyatla satılıyor olacak, temmuzdan itibaren pazar etiketlerine inanamayacaksınız.

Market de öyle… Pirinçten deterjana, ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, imkanınız

varsa, toplayın toplayabildiğiniz kadar.

Bayrama daha 15 gün var, arifeye kadar,

bugün telaffuz edilen küçükbaş kurbanlık fiyatlarının üstüne en az bin lira koymak zorundalar, hesabınızı ona göre yapın.

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Çünkü…

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Mali mevzuatta Türkiye'nin en yetkin uzmanı olan Nedim Türkmen, Sözcü'deki köşesinde alarm verircesine yazdı.

Sadece beş ay önce bütçe yapan sayın hükümetimizin

parası bitti.

Yılın geriye kalan yedi ayı için ek bütçe yapılıyor.

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Rakamların dilini tercüme edersek, ek bütçenin Türkçesi şu…

Temmuzdan itibaren yılsonuna kadar, ilk

beş ayda ödediğimiz verginin en az iki katını daha ödeyeceğiz!

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Mazottan motorlu taşıtlara, alkolden tütüne, tapudan beyaz eşyaya, silsile olarak çarşıya pazara, süte peynire, domatese bibere karpuza… Orman yangını gibi alev alev yayılacak.

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İthalattan mesela, ilk beş ayda 200 milyar lira vergi tahsilatı yapılmıştı, kalan yedi ayda 90 milyar lira daha vergi tahsilatı yapılacaktı, yılbaşındaki bütçe buydu… Şimdi ek bütçede deniyor ki, “284 milyar lira ek vergi tahsilatı daha yapılacak.”

İyi güzel de…

İthalat artmayacağına göre, bu ek vergi tahsilatı nereden gelecek?

Belli ki, kur farkından gelecek!

Belli ki, ek bütçe hazırlayan sayın hükümetimiz, dolar/euro'nun önümüzdeki yedi ayda işte böylesine artacağını öngörüyor.

İthalat aynı miktarda kalacak ama, dolar/euro sıçrayacağı için, ithalattan alınan vergi de kur oranında sıçrayacak.

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Bu şu demek…

Mazot 40 lira olacak.

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Faizi düşürdük deyip, dolara yüzde 12 faiz verilirse, Türk doları icat edip, Amerikan merkez bankasının bile vermeyeceği kur koruması verilirse, Hans'ta bile böylesi yok, Helga'da bile böylesi yok deyip, yatmadığımız hastanelere hasta garantisi, uçmadığımız havalimanlarına yolcu garantisi, geçmediğimiz köprülere araç garantisi verilirse, kendi vatandaşımız açken, milyonlarca Suriyeli/Afgan beslenirse, kendi vatandaşımıza haciz gönderip, Cibuti'ye Somali'ye para bağışlanırsa… E, bütçe mi dayanır?

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Marmaris illa ki sönecek.

Siz asıl körükle gidilen yangına hazır olun!