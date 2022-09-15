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Okullar açıldı

Çıkarın kağıt kalemi.

Sınav yapıcam.

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Tüik enflasyonu yüzde 80'ken, Enag enflasyonu yüzde 181 olduğuna göre, Tüik işsizliği yüzde 10'sa, gerçek işsizlik ne kadardır?

a, Yok denecek kadar azdır

b, Eser miktardadır

c, Tek tüktür.

d, Binde birdir.

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Şam'a namaz kılmaya gideceğiz derken, Suriyeliler Ayasofya'da namaz kılıyorsa, bir gece ansızın gelebiliriz dediğimizde, Yunanistan nereyi alır?

a, Avşa adasını

b, Akdamar adasını.

c, Kuşadası'nı

d, Galatasaray adasını

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Faiz sebep enflasyon netice olduğuna göre, şemsiye sebep yağmur netice teorisi kime aittir?

a, Zuhurat baba

b, Susuz dede

c, Merkez efendi

d, Lokman hekim

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Akp gençlik kollarına göre, İstanbul'daki metrobüs kazasında binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü olduğuna göre, metrobüs kafa kafaya neyle çarpışmıştır?

a, S400

b, Meteor

c, Titanik

d, Çernobil santralı

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Dünyanın hangi ülkesinde “ekonomi gözlerimdeki ışıltıdır” diyeni ekonomi bakanı, “hayatım boyunca bir güvenlik makalesi bile okumadım” diyeni içişleri bakanı yaparlar?

a, Mordor

b, Narnia

c, Neverland

d, Alice harikalar diyarı

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Akp mitingine katılacak olanlara 250'şer liralık market çeki verildiğine göre, Akp'nin İzmir'deki 9 Eylül konseri gibi bir kalabalık toplayabilmesi için kaç paralık market çeki verilmesi lazım?

a, Migros'u komple versen bile zor

b, Bim'le Şok'u beraber verirsen belki

c, Tarım kredi marketiyle imkansız

d, Market çeki yerine tiko para verilmeli

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Altı milyar dolarlık jelibon rezervimizi niye çıkaramıyoruz?

a, Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri nedeniyle

b, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gizli maddeleri nedeniyle

c, Mudanya Mütarekesi'nin gizli maddeleri nedeniyle

d, Sivas Kongresi'nin gizli maddeleri nedeniyle

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Hayatının mihengini 6666 ayet-i kerime üzerine kuran Akp milletvekilinin eşi 4.5 milyon euroluk yat alabildiğine göre, askıda ekmek, çıkma sebze, boş baklava almak zorunda kalanlar kimlerdir?

a, Hobbitler

b, Aborjinler

c, Tutsiler

d, Klingonlar

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İthal ineği ithal samanla beslerken, buğday ekmek için Venezuela'da tarla kiralayan, Afrika'nın borçlarını öderken, 50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikasını Katar'a veren devlet adamı kimdir?

a, Sezar

b, Şuppiluliuma

c, Tutankhamun

d, İsmet İnönü

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Değerli çocuklar…

Bu memlekette yaşayan yetişkinlerin çoğunluğu, cevapları kabak gibi belli olan bu tür sınavlarda 20 senedir doğru cevap vermeyi beceremediği için, 20 senedir önüne konulan seçenekler arasında doğru tercihi işaretleyemediği için, 20 senedir topluca sınıfta kalıyoruz.

Hangi okulda okuduğunuz değil, hayatı nasıl okuduğunuz önemli…

Yaşınızı doldurup oy vereceğiniz günü iple çekiyoruz, umudumuz sizlersiniz.