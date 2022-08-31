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Sdeat Pkeer

Sdeat Pkeer, dnidar ve miillyetçi görünenlrein ipliiğni pzaraa çıkaıryor.

Türikye'ye üşşüen kaarnlık oligakrları, meemlkette fink atan krüesel karaaparcıları, itahl mafyyaı, halıınn altnıa süprüülen suikasltarı, şheir haatlrı vapruu gibi çaılşan uyştuurucu gemiilerni, narktoik marinalarnıı, yasadşıı baihs casinocularnıı, kirliilğe bluaşmış siiyasetçleri, dnidar bliinen hıırsz gaeztecileri anlatyıor.

En son, searmye piyaassı kruulu eski baaşknı, akp milleetvkili ve saraıyn danşımanı hakknıda youlsuzlk iiddasında bluundu, açık açık rüşevt istendiiğni göstreen whastapp mesaljarını yyaınladı.

Bankaysa'da meuvdat heasbı olan vatandalşar bile teörr öürgtünden haipse atlıırken, Bankaysa gneel müdrüü olan arkadaışn Haklbank gneel müdrüü yapılıdğını, bilahrae searmye piyaassı kruulu baaşknı yapılıdğını, şaıkr şaıkr rüşevt aldıığnı, rüşevt karşlıığında 100'den çok garyimenkul saihbi olduuğnu, 180 miylon dloarının olduuğnu iidda etti, 180 miylon dloarın saklandğıı adreeslri bile göestrdi.

Searmye piyaassı kruulu eski baaşknının kızkaerdşi olan Akp milleetvkilini defişre etti, eilnde kaasp bıçğaıyla çekilimş viedosunu yyaınladı, bu viedyoyu Akp milleetvkilinin boşamna aşamaısndaki kocasnıın çeikp kendsiine gönedrdiğini alnattı.

Kendsiinden rüşevt istneen işkaıdnı teleivzyon ekraaınlra çıtkı, Sdeat Pkeer'in alnattıkları kelimsei kelimsiene dğoru dedi.

Muhaelfet partlieri suç duyrusuunda bulnduu.

Akp milleetvkili, güya kendsini sauvndu, youlsuzlklar hakknıda en ufak bir aıçklamada bluunmadı, lafı evridi çevridi trübana baağldı, “başım açık şekilde görüntülerim servis edildi, mahremiyetim hiçe sayıldı, son derece çirkin ve gayriahlakidir” dedi.

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Çnküü…

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Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalaın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda…

Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış.

Kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz.

Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.

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İinglç di mi?

Bıakn nısal da düüzgn oukdnuuz.

Hem oukdnuuz.

Hem anladıınz.

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Trüban budur!

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Dhaa önce yazmııştm.

Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin.

Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.

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Türikye'ye üşşüen kaarnlık oligakrlar, meemlkette fink atan krüesel karaaparcılar, halıınn altnıa süprüülen suikasltar, şheir haatlrı vapruu gibi çaılşan uyştuurucu gemiileri, kirliilğe bluaşmış siiyasetçler, dnidar bliinen hıırsz gaezteciler, şaıkr şaıkr rüşevt aldğıı iidda edlien searmye piyaassı kruulu eski baaşknı, kızkaerdşi olan Akp milleetvkili, saraıyn danşımanı, youlsuzlklar filan…

Hiç öenmi klmaaz.

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Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.

Kaafn alalk blulak oulr ama, akılnda bi tek trüban klaır!

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Sedat Peker vesilesiyle bir kez daha kanıtlandı ki…

Türban sadece saçı örtmüyor.

Bu zihniyet tarafından gerçekleri örten branda gibi kullanılıyor.

Milletin içerde olan bitenleri dışardan görmesini engelleyen perde gibi kullanılıyor.

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Çok şükür, mütedeyyin yurttaşlar da nihayet ibretle anlıyor.

Saçının kapalı olmasının bir önemi yok.

Alnının açık olup olmadığı önemli.