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Süfli heves

Asrın liderimiz daima gururla anlatır… “Ben belediye başkanıyken hayatında Mercedes kullanmayanların hiç olmazsa cenazeleri Mercedes'e binsin dedim, bari ahirete Mercedes'le gitsinler diye düşündüm, Mercedes cenaze arabaları aldım, bu lüks cenaze arabaları cenazelerin ailelerine büyük moral oldu” der.

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Akp'li belediye başkanlarına daima kendisini örnek göstererek, tavsiyede bulunur… “Ömründe Mercedes'e binmemiş insanları ahirete Mercedes'le gönderin” der.

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Hiç unutmam, Rize'de gasilhane açılışı yaparken sayın ahalimizin yüreğine şöyle su serpmişti… “Artık ölülerinizi nereye götüreceğiz diye endişe etmeyeceksiniz, ölülerinizi sağlama aldık, belediye hakikaten güzel, şık bir gasilhane hazırladı, eskiden ölüleri kimse düşünmüyordu, Mercedes cenaze arabaları da hazır, hayırlı olsun.”

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Miting kürsüsünden sayın ahalimize “ölmeyecek olan var mı?” diye sordu, “yoookkk” diye cevap verdiler, bu mantıklı cevap üzerine tane tane izah etti… “Sonunda gideceğimiz yer iki metre çukur, gömdükten sonra herkes dağılıp gidecek, olay bu, bunu hep birlikte başaracağız, sizlerle başaracağız” dedi, “eyoooo” diye alkışladılar.

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Televizyon programlarında sık sık hatıralarını anlatır mesela… “Ben belediye başkanıyken, öyle bir cenaze arabası alalım ki, cenaze sahibine manen takviye olsun diye düşündüm, Mercedes'te karar kıldık, bir gün bir cenazeye katıldım, cenazenin yakınlarından biri yanıma geldi, başkanım Allah sizden razı olsun dedi, hayırdır dedim, bu gördüğünüz rahmetli benim amcamın oğludur, hayatında hiç Mercedes'e binmemişti, ama şimdi kabrine Mercedes'le gidiyor dedi, bu sözler beni çok duygulandırdı.”

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E şimdi, asrın liderimiz nankör gençlerimize haklı olarak sitem ediyor tabii… “Sırf daha iyi bir arabaya binmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” diyor.

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Değerli gençler…

Sırf daha iyi bir arabaya binmek için süfli heveslere kapılmayın.

Biraz dişinizi sıkın, 60-70 yıl sonra hayırlısıyla dört kolluyla Mercedes'e binince hevesinizi alırsınız!