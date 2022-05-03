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Bayram izni…

Veliaht prens Bin Selman, kendisine hasretle sarılan kankası Erdoğan'a jest yapmış, ‘size bol bol turist göndereceğim' demiş. İçi sevinçle pır pır eden partili Cumhurbaşkanımız, bayram namazı çıkışında müjdeyi verdi: “Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacak. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede ele aldık!”

Kanka Prens ile ele alındığına göre, Araplar için sudan ucuz hale getirilen memleketimize Suudi kardeş yağacak demektir… 5 milyon Suriyeli kardeşin yanı sıra Suudi kardeşler de gelince ne olacak peki?

Bize iyice yer kalmayacak!

Kendi kendime, ‘Arap turist istilası başlamadan üç beş gün izin yaptın yaptın; Erdoğan'ın bayram müjdesine bakılırsa Caddebostan sahiline bile çıkamayacaksın bu gidişle' dedim!

Anlayacağınız, Prens'in göndereceği kardeşler gelmeden bu kardeşiniz izin istiyor sizden…

Hadi iyi bayramlar…