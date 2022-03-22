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Bize her gün hükümete 38 gün bayram!

Samsun'da ‘Geçinemiyoruz Mitingi' düzenlendi…. Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon'da da eylem vardı.

Ortak açıklamalarda, “Elektrikten ekmeğe, gıdadan tüpe herşeye zam… Zam kasırgasını iliklerimize kadar yaşıyoruz. Krizleri, savaşları biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz” denildi.

Dikili'de ‘Geçinemiyoruz Mitingi' düzenlendi. Marmaris'te pahalılığa karşı yeter demek için ‘Artık Yeter Platformu' yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, yurttaşlar tence tava çalarak destek oldu.

Sivas'ta Geçinemiyoruz eylemi düzenlendi. İstanbul Kadıköy'de ‘zamlar geri alınsın geçinemiyoruz' eylemi yapıldı. Şişli'de, Maltepe'de, Küçükçekmece'de de meydanlarda toplanan yurttaşlar Geçinemiyoruz diye haykırdı.

İzmir'de de ‘Geçinemiyoruz' eylemi yapıldı. Yurttaşlar ödeyemedikleri faturaları yaktı!

İstanbul Taksim'de ‘Geçinemiyoruz' diyen öğrenciler ödeyemedikleri faturalarla ‘fatura zinciri' yaptı. Elinde fatura tutan 26 öğrenci gözaltına alındı.

Eskişehir'de eylem yapıldı. Tüketiçi Hakları Derneği, ‘Zamlar geri alınsın' çağrısında bulunup Ankara'da eylem yaptı. Fethiye'de Geçinemiyoruz eylemi yapıldı.

Datça'da ‘Yete Gari Platformu' hayat pahalılığını protesto etmek için 9 Nisan'da ‘Yete Gari' eylemi yapmayı kararlaştırdı, broşür dağıtıldı.

Broşürlerde şunlar yazıyor… “Markete, pazara gitmekten korkuyoruz! Her gün bir öncesinden daha zor geçiyor! Geçinemiyoruz, Yete Gari demek için haydi Datça'ya, Cumhuriyet Meydanı'na…”

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“Görüldüğü gibi…” diyeceğim, fakat gösterilmediği için çoğunu görmediniz, duymadınız! Memleketin büyük küçük tüm şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde aylardır eylem var. Geçinemiyoruz eylemi…

Koltuğa oturalı beri iki günde bir, “enflasyonu kontrol altına alacağız” diyen maliye bakanı Nebati, geçen hafta son müjdeyi verdi: “Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah!”

Nebati, ‘elhamdülillah' deyince yaklaşan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi aklıma… Müjdeyi ben vereyim bakana ve Cumhurbaşkanı'nın hükümetine o zaman.

İmdada yetişti ya şehri Ramazan!

Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi… İstanbul için mesela imsak 05:12'de kesilecek… Akşam ezanı ise 19:36'da… 14 saat 24 dakika oruç tutulacak.

Ramazan'ın ikinci günü 1 dakika daha uzayacak oruçlar, 14 saat 25 dakika… Bir dakika, bir dakika uzayacak Ramazan, 1 Mayıs pazar günü imsak vakti 04:17, akşam ezanı 20:07'de… 15 saat 9 dakika oruç!

Gözlerdeki ışıltı arttı mı?

4-5 saati mecburen uykuda, 14-15 saati oruç tutarak geçirecek milyonlar ne yapacak bu 20 saatte?

Öncelikle sayenizde öğrenip hep yaptığını, nefsini kontrol edecek!

Sonra… Yemeyecek, içmeyecek, tüketmeyecek, aç ve yorgun olduğu için işten sonra sağa sola gitmeyecek; çayların, kahvelerin içildiği misafirlikler olmayacak, varsa arabasına benzin alıp gezmeyecek, top patlayıp orucu açtıktan sonra da evde oturup abur cubura dalmayacak! Çünkü Teravih için camiye koşacak. Namazdan gelip erkenden yatacak, sahur için erken kalkacak!

Faturalarını, verdiğiniz garantileri ve borçları ödeyecek sadece!

Ramazan çadırları da kurulur mutlaka. Hayırlara vesile, evinde yiyeceği olmayan, sofra kuramayanlar çoluk çocuk oruç açıp karınlarını doyurur. Şükreder size!

1 Mayıs var ama sorun yok! Başta Taksim, çoğu meydan yasak emekçiye!

Ve 2, 3, 4 Mayıs bayram… Küsler barışacak, herkes bayramlaşacak. Bakarsın, Cumhurbaşkanı 5-6 Mayıs'ı da ekler bir hafta yapar bayram tatilini… 1 Nisan-9 Mayıs arası huşu içinde kafayı dinlersiniz artık!

Zamlara doyamayan millete her gün, o zamları yapan hükümetimize 38 güncük bayram gelmiş, çok mu?