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Mesela TBMBP seçimlere girse!

Gergedanlar Partisi Kanada'da 1960'ta kuruldu, 30 yıl siyaset yaptı. Partinin, “Verdiğimiz sözleri tutmayacağımıza söz veriyoruz” sloganı çok tuttu.

Siyasileri ti'ye almak için 1990'da Polonya Bira Severler Partisi kuruldu. İlk seçimde 16 milletvekili çıkardılar. 1987'de Kanada'da Limon Partisi kuruldu. 2006'da Macaristan'da Macar İki Kuyruklu Köpek Partisi kuruldu. İngiltere'de 1979'da kurulan Fantezi Elbise Partisi tam bizim TÜİK'e göre işsizliğe çare buldu: “İşsizlik istatistikleri Karınca duası gibi yazılsın, kimse göremez, işsizlik azalmış olur!”

Danimarka'da komedyen Jacob Haugaard Vicdan ve Utangaçlar Partisi'ni kurdu, 1994'te parlamentoya girdi!

İzlanda'da ekonomi batıyordu, komedyen Jon Gnarr En İyi Parti'yi kurdu. Gırgırına başkent Reykavik'te belediye başkanlığına adaylığını koydu. Sonuç, oyların yüzde 34.7'sini alıp seçildi!

Benzer bir durum Ukrayna'da da yaşandı. “Halkın içinden, dürüst, prensip sahibi ve akıllı biri devlet başkanı seçilse ne olur?” cümlesiyle başlayan “Halkın Hizmetkarı” adlı TV dizisinin başrol oyuncusu komedyen Vladimir Zelenskiy oyların yüzde 73'ünü aldı, devlet başkanı seçildi.

Şaka gibi ama gerçek!

Dünyada bu partiler kuruluyor, milletvekili çıkarıyor, belediye başkanı seçiliyor, iktidara geliyor ve kimse şaşırmıyorsa, ister misiniz bizde de hiç şaşırtıcı olmayan şu partiler kurulsun; çatır çatır muhalefet yapsın…

* Amblemi Türkiye haritasının ortasında şamar vuracakmış gibi duran bir el olan Türkiye Halk Ekmek Partisi (EKMEK)

* Dolar Euro Faiz Partisi (DEF)

* Akaryakıt Zam Partisi (AZAP)

* Gelecek Fatura Partisi (GFP)

* Çarşı Pazar Market Direnenler Partisi (DİRENPAR)

* Bağımsız Limon Gibi Sıkılanlar Partisi (LİPAR)

* Türkiye Beş Müteahhitten Büyüktür Partisi (TBMBP)

* Kurdan Kazananları Koruyan Halk Partisi (KUPA)

* Türkiye İş Kurumu önünde Bekleyenler Partisi (İŞBEKLE)

* Türkiye İcradan Satılık Efendi Köylü Partisi (İCRAPAR)

* İşçi Memur Esnaf Emeklileri Partisi (İMEP)

* Sen Nereye Gidersen Git Biz Buradayız Partisi (GİT)

* Demokratik Hak Hukuk Adalet Arayış Partisi (HAP)

* Henüz kuruluş aşamasında olmasına rağmen, “Kuyruklar uzamasın diye ete zam yaptık” şeklindeki müthiş sloganı ile iktidarı derinden sarsan Et Süt Kuyrukları Oluşumu (ESKO)

* Ne Olacak Memleketin Hali Partisi (NEHAL)

* Halk arasında azıcık hareketlenme başlatan Yerli ve Milli Cık Partisi (CIK)

* Olan biteni sessizce izleyen, ilk seçimde sandığa gidecek Z Kuşağı mensubu 7 milyon gençten kurulu Zeki Çevik Ahlaklı Oluşum (ZEKA)

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On yedi parti… Neden 17?

Yüksek Seçim Kurulu açıkladı, 2023'te yapılacak seçimlere 24 parti katılacak da ondan!

Yedi eksik var ama diyeceksiniz… Eksik değil; onlar AKP, MHP, BBP ve dışarıdan destekleyen ANAP, ASP, DSP, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Yani iktidar bloğu!

Düşünsenize…

Hangi parti, Türkiye Halk Ekmek Partisi gibi etkili muhalefet yapıp, milyonları karda kışta homurdanan kuyruklara sokabilir?

Ne Olacak Memleketin Hali Partisi'nin karşısında kim durabilir?

Taraftar kitlesi her zamla artan Akaryakıt Zam Partisi'nin, kara kara düşünenlerin doğal yollardan kurduğu Gelecek Fatura Partisi'nin, Çarşı Pazar Market Direnenler Partili milyonların sandığa gittiğini hayal etsenize!

Memleketi 20 yıldır idare eden AKP ve ittifakı seçim meydanlarında toplu miting yapsalar bile, “Kuyruklar uzamasın diye ete zam yaptık” diyerek milyonların sinir uçlarına dokunan ESKO ve onun ana muhalefet liderliğine aday başkanıyla(!) baş edebilirler mi?

Mesela, Türkiye Beş Müteahhitten Büyüktür Partisi seçimlere girse, oyların yüzde kaçını alır!