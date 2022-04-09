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Zenginlik garanti tılsımlı bir yazı…

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda milletvekillerine seslenen Erdoğan, insanlığın artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip uzayın da çalışma alanına dahil edildiği bir safhada olduğunun altını çizip, müjdeyi verdi:

“Kritik aşamayı geride bıraktık. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmadık. İstihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre; şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz… Bu safhadaki hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır!”

…insanların gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarılması, konuşmanın can alıcı bölümüydü ve uzman olmayanlar için izaha muhtaçtı.

TÜİK'e göre yüzde 60, piyasaya göre yüzde 142 enflasyon ateşinde, 11 milyon işsizin olduğu, işi olanların da maaşlarının eridiği ortamda alım gücü eskisinin üzerine nasıl çıkacak, insanlar nasıl zenginleşilecekti?

Sorunun yanıtı, iktidarı en iyi anlayan ekonomi uzmanı köşe yazarlarında olabilir diye medyayı taramaya başladım. Yok… Tek satır bulamadım!

İnternette o ekonomist senin, bu uzman benim ararştırırken; alım gücü artıran, 7 günde zenginleşmenin formülünü veren başka uzmanlara denk geldim. Zenginlik neredeyse garantiydi! Bu uzmanların isimleri çok değişikti…

Medyum Şule Anne, Medyum Dolunay, Okşan Hoca, Medyum Yasin Hoca, Medyum Burak, Seyfullah Hoca, Bestami Hoca, Medyum Işılay, Rahime Hoca, Medyum Zevahir, Medyum Ali Gürses, Falcı Baba, Medyum Burak, Medyum Saliha, Medyum Zalal, Medyum Benyamin, Medyum Zihni Hoca, Medyum Meriç, Medyum Amir Ahmed, Şifacı Onma Hoca, Demir Medyum Hoca, Medyum Behçet ve dahası…

Örneğin, iki şubesi olan Medyum Beşir 7 altınla bir ‘zenginlik formülü' veriyor ki, şaşarsın!

Medyum Mayer'in yöntemi daha hesaplı: 7 bozuk parayla 7 günde acil para!

En ucuzu, A4 kağıtlı muska!

İşinin erbabı bir medyum internet sayfasında takipçilerine bilgi verirken ekonomiyi yönetenler kadar yetkin, “Özellikle ülkelerin ekonomisi kötü olduğunda, insanlar para kazanamadıklarında, paraları az olduğunda büyüler, muskalar devreye giriyor” diyor mesela!

Bir başkası ‘liyakata' dikkat çekip, “Bu işleri erbabına bırakın. Deneyimsiz ellerde felakete yol açar” diyor!

Türkiye'de en çok kullanıldığı anlaşılan 2 yöntem hakkında bilgi aktarayım size…

Altın yöntemi… Nasıl bulacaksınız bilmiyorum ama 7 altın alın! Tenha bir yer seçerek her kenarı 10 adım ölçüsünde bir kare çizin. Her köşeye bir altın, kalan 3 altını da karenin ortasına gömün. Karenin ortasında medyumdan satın aldığınız tılsımlı sözleri okuyun, uzaklaşın. Kimseye bir şey demeden 11 gün bekleyin. Bu sırada altınları biri alırsa büyü bozulmaz, endişe etmeyin!

A4 kağıtlı yöntem… Kurşun kalem ve A4 kağıdı alıp sessiz bir yer seçin. Güneşin battığı yönde ayakta 77 defa Ya Hüddam Neriman Hanım deyin! Ardından diz çöküp bu kez A4 kağıdına doğru 77 defa Ya Hüddam Neriman Hanım, işte geldim kapına deyin! İşlem boyunca zenginliğe odaklanın! Tekrar bitince kağıda medyumdan satın aldığınız tılsımlı sözleri, en altına da, işlem tamamlanmıştır ve Hüddam Neriman Hanım devrededir yazın! A4'ü 4 defa içe doğru katlayıp muska yapın, 4 hafta saklayın.

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Büyü müyü bizi bozar diyorsanız başka yöntemler, ürünler de var!

Zenginlik duası yazılı usta işi fevkalede kişiye özel gümüş yüzük! 455 lira taksitle 3 bin 749 lira! Para getiren özel mum var… Zenginlik büyülü deri kılıflı, dövme çelikten Şam bıçağı var; parasına para katmak isteyenlere uygun, 1228 dolar! Kitap var kitap, Düşün ve Zengin Ol, 11 lira 25 kuruş.

Ucuz cüzdan almayın diyor uzmanlar, yoksulluğun enerjisini içinde taşırmış… Sukulent cinsi para bitkisi var. Kuzeydoğu'ya bakacak şekilde koyuyorsun, paraya benzer yaprakları sayesinde servet geliyor… Çantada, cüzdanda iğde ve hacdan gelen hurma çekirdeği taşı, cüzdanından para eksik olmasın…

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Yeni bir safhaya geçilmiştir sanırım!

Sizi bilmem ama, bundan sonra memleket ekonomisini bu arkadaşlardan takip edeceğim… Hepsinin gözleri ışıl ışıl, hepsi işinde uzman. Tılsımlı sözlerle büyülendiğimiz, yıllarca vergi verip yokluk çektiğimiz sisteme de hiç benzemiyor! Bi kere veriyorsun parayı, alıyorsun tılsımlı sözü…

Aklınız başınızda, alım gücünüz eskisinin de üzerinde olsun!