Cumhuriyet ‘Atatürk’ demektir

Usta sanatçı Müjdat Gezen Cumhuriyet’i anlattı. Ulu Önder’in devrimlerini, ilkelerini sanatına da yansıtan Gezen, “Baskılara göğüs gereceğiz, görevimiz bu” dedi...

Gökmen ULU

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Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden, usta sanatçı Müjdat Gezen, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı uygarlık yolundan hiç sapmadan sürdürüyor yaşamını. Atatürk'ün emperyalizme karşı başarılı mücadelesini, devrimleri ve cumhuriyetin kazanımlarını tiyatro oyunlarında, kitaplarında, söyleşilerinde en güzel şekilde anlatırken, bu misyonu öğrencilerine de taşıyor. Usta sanatçı Gezen ile Cumhuriyet'in 100. yılını konuştuk…

– Cumhuriyetin değerini nasıl anlatırsınız?

Cumhuriyet tek kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Ama anlatılacaksa eğer, Cumhuriyet Atatürk demektir.

– Belçikalı düşünür Daniel Dumoulin, “Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geri kalan her şeyi de ona” demiş…

Ne güzel söylemiş… 1916–1922 yılları arasında İngiltere Başbakanı olan Lyold George, Türkiye'ye yenildiği için parlamentosunda çok eleştirilince şöyle karşılık verdi: “Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, 20. Yüzyıl'ın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. Elden ne gelebilirdi.”

– Cumhuriyetin 20. yılında dünyaya geldiniz. 29 Ekim sizin de doğum gününüz…

Öğrencilerim ve arkadaşlarımın sürprizleri haricinde ben hiç doğum günü kutlaması yapmıyorum. Çünkü o gün kutlanacak daha güzel bir şey var, o da Cumhuriyet Bayramı.

– Türkiye aydınlığa çıkabilecek mi?

Baskılara göğüs gereceğiz, bedeller ödeyeceğiz ama çıkacağız.

Müthiş kutlamalar yapılırdı

Gezen çocukluk yıllarında kutlanan Cumhuriyet bayramlarını da şöyle anlattı: “Bizim Saraçhane başında Hava Şehitleri Parkı vardı. En güzel kıyafetlerimizi giyer, tramvaya biner, tören alanına giderdik. Havai fişekler, fener alayları, bandolar filan, müthiş kutlamalar…

Samimi Müslüman az

– Bazı siyasal İslamcılar, “Hem laik hem Müslüman olunmaz” iddiasında bulunuyor.

Bunların içinde samimi Müslümanlar olsa “Helal olsun” diyeceksin. Yok muydu? Vardı. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk gibi… Böyle samimi ve saygın ilahiyatçılar var. Ama Allah Diyanet İşleri Başkanı'ndan milleti esirgesin. Bugünkü imamların bir çoğunun fetvalarında söylediklerinin dinle, imanlar, Allah'la ilgisi yok.