Cumhuriyet’in ilk hazine kasa dairesi

Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar devlete ait para, altın rezervleri, kıymetli eşya ve belgenin muhafaza edildiği, kapısı ise kripto sistemle korunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine kasa dairesi bugün bir müze...

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Başkentin Ulus semtinde Cumhuriyet döneminin ilk bakanlık binası Maliye Vekaleti’nin 1926’da inşa edilmesinin ardından Atatürk’ün emriyle Türkiye’nin para ve altın rezervleri ile kıymetli eşyaların güvenle korunması amacıyla hazine kasa dairesi yapıldı.

Uzun yıllar devletin eline geçen maddi varlıkların bir kısmının ve önemli uluslararası ekonomik sözleşmelerin orijinalleri ile devlet iç borçlanma senetleri, tahvil, bono gibi kıymetli evrakların muhafaza edildiği hazine kasa dairesinin de içerisinde yer aldığı tarihi yapı, aralarında Başbakanlığın da bulunduğu çeşitli kamu kurumlarınca kullanıldı. Yapı, 2013’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine (ASBÜ) tahsis edildi.

ASBÜ tarafından hazine kasa dairesi ile etrafındaki diğer odaların, Anadolu eksenli devlet ve imparatorlukların iktisat tarihine ışık tutacak bir müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları 2021 yılında tamamlandı. Dönemin canlı tanığı ve simgesi kabul edilen yapının restorasyonunda mevcut durumunun korunmasına önem verildi.

Hazine Müzesi, Anadolu medeniyetlerinin ve imparatorluklarının hazine teşkilatları ile finans hayatına dair teknolojik ve görsel ekipmanlar ile bilgilendirme panoları ve maketleri ile dikkati çekiyor. Sergilenen geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait iktisadi belgelerin yanı sıra diğer ülkelerden gelen banknotlar ile dönemin iktisat tarihine ışık tutuluyor.

Daktilo, terazi, istifleme araçları ile birlikte teslim alınan kasa dairesinin etrafında oluşturulan bölümlerde, yüzyıllar içinde Anadolu’da hüküm sürmüş devlet ve imparatorlukların hazine sistemlerine de tarihi bir yolculuğa çıkılıyor.