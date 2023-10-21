17 BM çalışanı Gazze’de öldü

Gazze'de öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 17'ye yükseldi

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) resmi sitesinden yapılan açıklamada, “7 Ekim’den bugüne kadar, 17 UNRWA çalışanı bu vahşi savaşta öldürülmüştür.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, gerçek rakamların daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkati çekildi.

UNRWA’dan dün yapılan açıklamada, iki UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16’ya yükseldiği bildirilmişti.

Aynı açıklamada, Gazze’de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelenmişti. (AA)