ABD bunu konuşuyor: ‘Trump Kuzey Kore’ye atom bombası atacaktı’

Kuzey Kore’nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri bölgede tansiyonun fırlamasına yol açarken yeni bir nükleer savaş iddiası gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanmak istediği iddiası ABD basınında büyük ses getirdi.

Kuzey Kore 2022'de füze denemesi rekoru kırarak bölgede tansiyonun hızla artmasına yol açarken son gerilim Washington-Pyongyang hattında 2017’de yaşanan krizi akıllara getirmişti.

Trump'ın ABD Başkanı olduğu 2017’de Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda “ateş ve öfkeyle” yanıt vereceklerini söylemesi üzerine Kuzey Kore, ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası’na balistik füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu. Aynı yıl Kuzey Kore’nin en az 6 Hwasong-12 füzesini test etmesi tansiyonu daha da artırmıştı.

Daha sonra Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaret ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la görüşmesi tansiyonu düşürmüş, ancak görüşmeler 2019’da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

‘ABD’Lİ BAKAN TRUMP’I ZOR İKNA ETTİ’

Yeni yayınlanan “Donald Trump ve Birleşik Devletler” isimli kitapta, ABD ve Kuzey Kore arasında 2017'de yaşanan restleşmede nükleer savaşın eşiğinden dönüldüğü belirtildi.

New York Times'ın haberine göre Trump, o dönemde danışmanlarıyla yaptığı toplantılarında Kuzey Kore'yi nükleer silahla vurma planını defalarca gündeme getirdi. “Kuzey Kore'ye atom bombası fırlatıp suçu başka ülkeye atma” fikrini ortaya atan Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için dönemin ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin büyük çaba harcadığı kaydedildi.

Kelly'nin Trump'ın bu planından dolayı büyük korkuya kapıldığı bilgisine yer verilen kitaba göre, Kelly, Trump'a Kuzey Kore'nin atom bombasıyla vurulması halinde ABD'yi aklamanın neredeyse imkansız olacağını anlattı.

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