ABD esir takası karşılığında İran’a yaptırımı esnetti: 6 milyar dolar alacaklar

ABD'nin İran ile gerçekleştireceği esir takası kapsamında bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD, İran ile gerçekleştirilecek esir takası kapsamında İran’a ait 6 milyar dolar büyüklüğünde fonların ABD yaptırımlarından muaf tutularak Güney Kore’den Katar’a aktarılmasına izin verdi.

Reuters tarafından görülen Dışişleri Bakanlığı’na ait belgeye göre fonların aktarılabilmesi için İran yaptırımlardan muaf tutulacak.

10 Ağustos’ta kamuya açıklanan anlaşma çerçevesinde fonların aktarımı ve ABD’de tutuklu olan 5 İran vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran’da tutuklu olan 5 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verilecek.

Belgeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptırım muafiyetinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi.

Kongre komitelerine gönderilen belge ile hükümet beş ABD vatandaşının özgürlüğünü güvence altına alan anlaşma kapsamında ABD’de tutuklu bulunan beş İranlıyı serbest bırakacağını ilk kez resmi olarak bildirmiş oldu.

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