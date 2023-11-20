ABD paket açıkladı, Zelenski’den açıklama geldi

ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 100 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı yeni askeri yardım paketi dolayısıyla minnettar olduğunu belirtti.

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ABD yönetimi, Ukrayna’nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 100 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, askeri yardım paketinin Ukrayna’nın topraklarını savunmasına yardımcı olacak ek hava savunma yetenekleri, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinde, Stinger uçaksavar ve TOW füzeler, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, anti-zırh sistemleri, 3 milyonun üzerinde hafif silah mühimmatı ile soğuk hava teçhizatı ve lojistik ekipmanların yer aldığı kaydedildi.

Bu askeri yardımın, Ağustos 2021’den bu yana Ukrayna’ya Biden yönetimi tarafından sağlanan 51'inci ekipman dilimi olduğu aktarılan açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaklaşık 36 milyar dolar güvenlik yardımında bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımı, ulusal güvenliğimize yapılan akıllı bir yatırımdır. Bölgede daha büyük bir çatışmanın önlenmesine ve başka yerlerdeki olası saldırıların caydırılmasına yardımcı olurken, savunma sanayii tabanımızı güçlendiriyor ve ülke çapında düzinelerce eyalette Amerikan halkına yüksek vasıflı işler yaratıyor” ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİ: TÜM ORTAKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Austin ile görüşmede savaş alanındaki durum ve beklentilerin yanı sıra hem savunmayı hem de hareketlerini nasıl güçlendirebilecekleri konularını ele aldıklarını aktaran Zelenski, “ABD’den ülkemiz için yeni savunma paketi var, minnettarım. Özellikle şu anda daha fazla ihtiyaç duyulan topçu, mermiler olacak” dedi.

Zelenski, görüşmede Ukrayna’nın Karadeniz’deki eylemlerini ve ihracat koridorunun korunmasını ele aldıklarını ifade ederek, seyrüsefer özgürlüğünün tüm dünya için temel değer olduğunu dile getirdi.

Devlet Başkanı Zelenski, “Ukrayna, Karadeniz’de saldırganı, ölü hale getirmek istediği su alanından atabileceğini kanıtladı. Karalarımızda ve denizlerimizde uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesini garanti altına almamıza yardım eden tüm ortaklara teşekkür ederim” diye konuştu. (AA)