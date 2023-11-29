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ABD savaş uçaklarında kazalar bitmiyor… Okyanusa düştü

8 kişiyi taşıyan ABD savaş uçağı Japonya'nın batısında okyanusa çakıldı. ABD savaş uçaklarında son dönemde yaşanan kazalar dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:46 - 29 Kasım 2023 Güncellenme:
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ABD savaş uçaklarında kazalar bitmiyor… Okyanusa düştü

ABD ordusuna ait V-22 Osprey tipi savaş uçağı Japonya’nın batısında okyanusa düştü.

Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, Yakuşima Adası yakınında yaşanan olayda, uçağın motorunun alev aldığının görüldüğünü bildirdi.

ABD ordusu ise olayla ve uçaktaki 8 kişinin durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştıklarını duyurdu.

Son dönemde ABD savaş uçaklarının düştüğü olaylarının sık yaşanması dikkat çekiyor. Ağustosta ABD savaş uçağı tatbikat sırasında düşmüş, 3 asker ölmüştü.

Geçen ay ise Doğu Akdeniz’de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağı düşmüştü. Eğitim uçağında bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Öte yandan Pasifik’teki ABD güçlerinin kullandığı Osprey savaş uçaklarının sık sık kaza yapması uzun süredir tartışmalara konu oluyor.

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