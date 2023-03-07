ABD Savunma Bakanı’ndan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'a sürpriz ziyarette bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak’ta terör örgütü IŞİD’in bitirilmesi için Bağdat yönetimine destek sunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Austin, sürpriz ziyarette bulunduğu Irak’ın başkenti Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi.

IŞİD’e karşı kurulan koalisyon güçlerinin Irak hükümetiyle çalışarak terör örgütünü bitirme konusunda kararlı olduklarını belirten Austin, “IŞİD’in tamamen bitirilmesi meselesine odaklıyız. Askeri çalışmalar tek başına IŞİD’in bitirilmesini garanti edemez. ABD’nin Irak’taki varlığına herhangi bir saldırı da IŞİD’le mücadeleyi aksatabilir” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, Bağdat ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında da stratejik ortaklık vurgusu yaptı. Austin, “ABD-Irak stratejik işbirliğini yeniden vurgulamak için buradayım. Daha güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak’a doğru” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Austin Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Irak güçlerinin IŞİD’le mücadelesi ele alındı.

ABD ile tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Sudani, Irak’ın bölge ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaktan yana olduğunu dile getirdi. Görüşmede Irak’ın güvenliğini ve istikrarını desteklediklerini belirten Austin de Irak ile çeşitli alanlardaki işbirliğini sürdürmek istediklerini kaydetti. (AA)

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