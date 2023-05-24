ABD ve Yeni Zelanda arasında kuş krizi

Türkiye seçimi, ekonomik krizi, kadına şiddeti, giderek artan kiraları konuşurken dünyada en çok okunan haberlerden biri, ABD ve Yeni Zelanda’yı birbirine düşüren kivi kuşu oldu.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda'ya özgü kivi kuşu, ülke ve ABD arasında büyük kriz çıkardı.

Yeni Zelanda'nın kültürel değerlerinden ve sembollerinden biri olarak gördüğü kivi kuşunun Miami'deki bir hayvanat bahçesinde gördüğü muamele ülkede büyük tepkiye yol açtı. Hayvanat bahçesinin kuşu sevmek isteyen misafirlerden kişi başı 25 dolar aldığı ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesinden yetkililer, kuşu sevdikleri ve onunla oynadıkları videoları sosyal medyada paylaşınca Yeni Zelanda'da kıyamet koptu.

Videolar sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı. Binlerce Yeni Zelandalı kuşa o şekilde davranılmasının yanlış olduğunu söyleyerek hayvanın derhal ülkeye geri getirilmesi için kampanya başlattı.

Uçmayı bilmeyen ve karanlığı seven kivi kuşlarının kedi ve köpek gibi sevilmeyeceğini ve parlak ışıktan hoşlanmadıklarını kaydeden yeni Zelandalılar, hükümetten 4 yıldır Miami'deki hayvanat bahçesinde yaşayan Pāora isimli kuşun kurtarılmasını istedi. Başlatılan kampanyaya kısa sürede binlerce imza yağdı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Başbakan Chris Hipkins, durumun ülkede kivi kuşuna duyulan sevgiyi gösterdiğini söyledi. ABD'de şaşkınlık yaratan büyük tepki karşısında Miami'deki hayvanat bahçesi de bir özür açıklaması yayınladı ve kuşun refahı için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Kuşun karanlık bir alana alındığı da bildirildi.

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