ABD’de ‘Türkiye’den rüşvet’ skandalı büyüyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türk şirketlerden ve hükümetle bağlantılı kurumlardan yasa dışı bağış alındığı suçlamasıyla başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Türkiye’nin merkezinde olduğu rüşvet skandalında yeni gelişmeler yaşandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyası hakkında, Türk şirketlerden ve hükümetle bağlantılı kurumlardan yasa dışı bağış alındığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

New York Times gazetesi, FBI'ın Eric Adams’ın seçim kampanyasında bağış sorumlusu olan Brianna Suggs’ın evinde arama yaptığını ve Suggs'ın kamu yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandığını aktarmıştı.

‘TÜRK YETKİLİLERE ÇIKAR SAĞLADIĞI’ İDDİASI

Habere göre Belediye Başkanı Adams’ın 2021’deki seçim kampanyası sırasında Türk hükümetiyle iş birliği yapıp yapmadığı soruşturuluyor. İddianamede, Adams'ın kampanyasının para karşılığında Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında son olarak New York Belediye Başkanı Adams’ın kişisel telefonları ve tablet bilgisayarına el konuldu. Soruşturmada iş birliği yapan ve suçlamaları reddeden Adams aleyhine henüz herhangi bir suçlama yapılmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'Yİ BİRÇOK DEFA ZİYARET ETTİ

New York Belediye Başkanı, Türkiye'yle yakın ilişkileriyle biliniyor ve Türkiye'yi en çok ziyaret eden ABD'li belediye başkanı olarak anılıyor.

Adams, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'ye ziyaretinde “Sizler benim arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz” demişti.