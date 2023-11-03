ABD’den Hizbullah’a uyarı

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Lübnan Hizbullah’ından yapılan açıklamalarla ilgili olarak “Devam eden çatışmadan faydalanmamalı” uyarısında bulundu.

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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında “Hizbullah, devam eden çatışmalardan faydalanmamalı” dedi.

Kirby, ABD'nin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın Lübnan'a genişlemesini istemediğini kaydetti.

BLINKEN: ÇOK NETİZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetin farklı üyeleri ile yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Hizbullah ve Lübnan konusundaki bir soruya yanıt olarak Blinken “Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz” diye konuştu.

NASRALLAH NE DEMİŞTİ?

Hizbullah lideri Nasrallah bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarla ilgili “Aksa Tufanı savaşı birden fazla cepheye yayıldı” dedi.

Nasrallah, “Biz Lübnan’da 8 Ekim’de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor ve operasyonları günden güne yoğunlaştırıyorlar. Bu sayede İsrail, güçlerini Lübnan sınırında tutmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu da Lübnan'daki İran destekli milis gücü Hizbullah'ın liderinin açıklamalarına atıfta bulunarak, “Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz” demişti. (REUTERS-AA)

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