ABD’yi sarsan istismarcı doktor hapishanede saldırıya uğradı

Cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar'ın kaldığı hapishanede bıçaklandığı öne sürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Larry Nassar’ın bıçaklandığı iddia edildi. Saldırının veya devam eden soruşturmanın ayrıntılarını paylaşma yetkisi olmadığı için adlarının açıklanmasını istemeyen 2 görgü tanığı, basına yaptığı açıklamada, Nassar’ın Florida eyaletinde kaldığı federal hapishanede dün bir mahkumla tartıştığı sırada, sırtından ve göğsünden bıçaklandığını söyledi.

Tanıklar, Nassar’ın durumunun stabil olduğunu belirtti. Diğer yandan, ülkedeki federal hapishanelerin genelinde personel eksikliğiyle ilgili sorunlar yaşandığı öğrenildi.

ABD medyasında, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

NASSAR DAVASI

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı’nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015’te cinsel istismar şikayetleri başlasa da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Nassar, 2018’de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası alırken aynı yıl, Michigan Devlet Üniversitesinde tacize uğrayan 300’den fazla kadın ve kız çocuğunun açtığı dava sonucu üniversite, davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

14 Aralık 2021’de Nassar’ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmıştı.

FBI Direktörü Christopher Wray, Nassar’ın yargılanmasındaki gecikmeler ve bunun yol açtığı acı için “derinden üzgün olduğunu” açıklamıştı.

Nassar’ın cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda sporcu, 8 Haziran 2022’de gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle FBI’dan 1 milyar doların üzerinde tazminat talep etmişti. (AA)