Afrika’da savaş sesleri: Müdahale kararı sonrası uçaklar havalandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" açıklaması sonrası Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Askeri darbeye sahne olan Nijer’de uluslararası müdahale ve savaş endişesi giderek büyüyor.

Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer’e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi.

Nijer devlet televizyonu RTN’de yayımlanan haberde, Mali ve Burkina Faso’nun Nijer ile dayanışma halinde olduğu belirtilerek, Nijer’de savaş uçakları konuşlandırdıkları kaydedildi. Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların “Super Tucano” tipi savaş uçağı olduğu dikkati çekti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, dün Gana’nın başkenti Akra’da düzenledikleri toplantıda Nijer’e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

BATI’NIN BÖLGEDEKİ SON MÜTTEFİKİ

Batılı ülkelerin Batı Afrika’daki son müttefiki olan Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS’ın Nijer’deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer’in yanında olduklarını açıklamışlardı. Bildiride, Nijer’e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali’ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

MÜDAHALEYE KARŞI MİLİS GÜCÜ KURULUYOR

Bu arada Nijer’e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurulacak. Yerel basında çıkan haberlere göre, “Nijer’i Savunma Gönüllüleri (VDN” isimli sivil milis gücü için alımlar 19 Ağustos’ta başkent Niamey’de başlayacak.

Gönüllüler, VDN saflarına katılmak için Niamey’deki General Seyni Kountche Stadyumunda toplanacak, 18 yaşını doldurmuş herkes kayıt altına alınabilecek. Niamey’in yanı sıra Nijerya ve Benin sınırında da benzer alımların yapılacağı öğrenildi.

Nijer’deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor. (AJANSLAR)

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