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Almanya’da esrar kullanımı yasallaşıyor

Almanya'nın Tarım ve Orman Bakanı Cem Özdemir, keyfi esrar kullanımının bu yılın sonuna doğru yasallaşacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:06 - 12 Nisan 2023 Güncellenme:
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Almanya’da esrar kullanımı yasallaşıyor

Yeşiller Partisi’nden siyasetçi ve aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Cem Özdemir bugün dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Berlin’de Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdemir, bu yılın sonuna doğru esrar kullanımının yasallaştırılacağını söyledi.

Hükümetin esrarın keyfi kullanımının yasal hale gelmesi için hazırlanan tasarının sunulduğu da belirtildi.

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