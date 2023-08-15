Almanya’ya gitmek isteyen Türkler için online vize kolaylığı! İşte aranan şartlar

Türkiye'den gelen kaçak göçmenleri geri göndermeye çalışan Almanya, eğitimli Türkler için vize şartlarını yumuşattı. Nitelikli işçileri ülkeye çekmeye çalışan Almanya online vize uygulaması başlatıyor. Bu sayede meslek lisesi mezunları ve nitelikli personel kolay vize alabilecek. İşte kolay vize için aranan 6 şart...

Ali GÜLEN

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Bir yandan Türkiye'den kaçak olarak gelen ‘niteliksiz göçmenlerle’ mücadele eden ve hızlı sınır dışı için çalışmalar yapan Almanya, diğer yandan da “uzman, nitelikli ve eğitimli Türkler'i” ve diğer yabancıları almak için vize sistemini değiştiriyor. Kolay vizenin altı şartı bulunuyor.

HER ALANDA UZMAN AÇIĞI VAR

Nitelikli Göç Yasası çıktıktan sonra uygulama yönetmeliği ve sistemin uygulanması ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Halen Almanya'da yaklaşık 2 milyon uzman personel açığı var. Hemen hemen her alanda bu açık devam ediyor ve 2030'lu yıllara kadar da yaklaşık 7 milyon uzman-nitelikli eleman alınacağı belirtiliyor.

ONLİNE VİZE DÖNEMİ

Yabancı kökenli nitelikli elemanların vize başvurularının daha hızlı olması için, online başvuru sistemi getirilecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brandenburg'daki Dışişleri Birimi'ni ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Feaser, dijitalleşme için gerekli çalışmaları başlattıklarını ve sistemin daha hızlı şekilde vize vermesini sağlamak için gereken hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

ŞANS KARTI İÇİN PUANLAR

Nitelikli, eğitimli, üniversite mezunu ya da bir alanda uzman olan Türkler, Şans Kartı'yla puan toplayacak ve şu koşulları yerine getirdiğinde vize alabilecek;

1) UYGUN İŞYERİ: Türk vatandaşının, Almanya'da mesleğine uygun işyeri bulması gerekiyor. Hatta turist olarak gelmişse bile, uygun işyeri bulduğunda oraya başvurabilecek ve oturma izni alabilecek.

2) İŞ DENEYİMİ VE DİPLOMA: Türk vatandaşının, örneğin kalorifer tesisatçılığı ya da sağlık sektöründe deneyiminin olması ek bir şans alması demek. Bu alanda meslek eğitimi yapmış olması ekstra bir puan olacak. Yani meslek eğitimi mezunları, Almanya'ya gitmede artı bir puan önde olacak.

3) DİL BECERİSİ: Vize için, belirli bir düzeyde Almanca bilgisi aranacak. Doktorlarda şu an bu B2 olarak uygulanıyor. Ama nitelikli diğer ara elemanlarda A2 düzeyinde Almanca yeterli olabilecek. Diploma denkliğinde ağır şartlar aranmayacak.

4) YAŞ VE MESLEK: Tercihen 45 yaşına kadar olanlar alınacak. Ancak belirli bir puanlama sistemi olduğu için 10 üzerinden 6 ya da 7 puanı toplayanlar rahatlıkla vize alıp ayarladığı işe başlayabilecek.

5) ALMANYA'DA YAKINI OLMASI: Bir Türk'ün, Almanya'da yakınının olması ve oraya uyum sağlayabileceğini göstermesi de, kolay çalışma vizesi için artı 1 puan olacak.

6) PUANLAMA SİSTEMİ: Her bir beceri için belirli puanlama var. Dil ve yaş için birer puan, meslek eğitimi ve deneyimi için 2'şer puan gibi. Kişi üniversite mezunu ise ve deneyimi varsa da bu ekstra puan olacak.

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