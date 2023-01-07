Ankara-Şam yakınlaşmasına ABD’den dikkat çeken açıklama

Türkiye ve Suriye’deki Beşar Esad yönetimi arasındaki yakınlaşmaya ABD’den dikkat çeken bir yorum daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Ankara ve Şam arasındaki normalleşme adımları, ABD'de de dikkatle takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın geçen hafta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesi uluslararası kamuoyunda da gündem olmuştu. Toplantı, Ankara ve Şam arasında 11 yıl aradan sonra ilk resmi temas olarak dikkat çekmişti.

Görüşmeyle ilgili olarak, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD'den bir açıklama daha geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin normalleşmesini desteklemediklerini söyledi. Kirby, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin “Rusya'nın arabuluculuğunda Türkiye ve Esad rejimi arasında bir tür yakınlaşma yaşanıyor. ABD yönetiminin bakış açısına göre bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Kürtler bunun için bedel ödeyecek mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz ABD olarak Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik. Hiçbir devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmiyoruz. Bu görüşmelerin nereye gideceğini ve ne çıkacağını göreceğiz. Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz.”

‘ŞAM’IN BUNU HAK EDECEK BİR ŞEY YAPTIĞINI GÖRMEDİK’

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Esad hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söylemişti. Price, “Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulmetmeye devam eden Esad rejiminin 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve Suriye halkının insani yardıma ulaşmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Price dün yaptığı açıklamada da, “Şam’daki bu rejimin, ortaklarımız ve dünya çapındaki diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi ya da ilerletmeyi hak edecek bir şey yaptığını görmedik” demişti.

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