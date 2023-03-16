Ankara-Washington hattında kriz yaratan fotoğraflara ABD’den açıklama geldi

Mart ayının başında ABD Genelkurmay Başkanı Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleriyle görüşmesiyle başlayan kriz ile ilgili bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde sakin devam eden Ankara-Washington ilişkileri Mart ayının başında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada teröristlerle yaptığı sürpriz ziyaret nedeniyle gerilmişti. Ankara’nın tepkisini çeken ziyaret üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık Flake'e iletilmişti.

Omurgasını terör örgütleri PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile görüşen ve bilgi alan Milley, aradan geçen haftalar sonrasında bugün bir açıklama yaptı. Milley, terör örgütleriyle yaptığı ziyaretin “rutin ve kesinlikle yapılması gereken bir ziyaret” olduğunu söyledi.

Milley, ziyaretinin amacının görev güçlerini kontrol etmek, ne durumda olduklarını değerlendirmek ve kuvvetlerin korunması gibi konularda rutin bir ziyareti amaçladığını söyledi.

Suriye’de yaklaşık bin ABD askeri olduğunu hatırlatan Milley, “Risk altındalar. Suriye’de bulunan çeşitli aktörler tarafından zaman zaman çeşitli mühimmatlarla saldırıya uğruyorlar. Bu yüzden gidip onları kontrol etmek ve görevin doğrulandığından emin olmam gerek” dedi.

Türkiye ile ABD'nin yıllardır bir ortak çıkarı olduğunu vurgulayan ABD Genelkurmay Başkanı, “Yıllardır oradayız. Ortak çıkarımız IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasıdır. Halifelik yıkıldı. Ancak örgütün kalıntıları hala orada. Elbette bu benim yapmam gereken bir şeydi. Bir Genelkurmay Başkanı'nın, özellikle de zarar görebilecekleri bir durumdayken, ABD kuvvetlerinin ne durumda olduğunu kontrol etmesi son derece yerinde bir hareket” diye konuştu.

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