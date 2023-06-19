Aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’ten Türkiye mesajı

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, kişisel Twitter hesabı üzerinden Türkiye’de yaşayanlara seslendi…

Kurucusu olduğu Özgürlük Partisi’nin lideri olan ve sık sık yaptığı ırkçı ve ayrımcı açıklamalarla tanınan Wilders, geçen ay gerçekleşen seçim süreci sonrasında Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan’a oy vermesini eleştirmişti.

Geçen ay, “Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” diyen Wilders, Twitter’dan yeni açıklamalarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında Felemenkçe yazan Wilders, “Haftalardır, Erdoğan’ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye’den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye’sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük” yorumunu yaptı.

Dönem dönem Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Wilders, Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından hızını artırmıştı…

Wilders geçen ay, “Geçen hafta Hollanda’da İslamcı Erdogan'a oy veren Türklerin Türkiye’ye gönderilmesini önermiştim. Oylarının feci sonuçlarını KENDİLERİ DE yaşayabilsinler diye. Türkiye’deki Türklerden çok destek geldi. Aşağıdaki mesaj tek başına neredeyse 5 milyon kez görüntülendi” diye yazmıştı.

Bu mesajla birlikte Wilders kendi açıklamalarıyla ilgili Türkçe haberleri paylaşarak “Diktatör Erdoğan'ı ve onun Türkiye'deki, Hollanda'daki ve dünyanın herhangi bir yerindeki İslamcı seçmenlerini küçümsüyorum. Kemalizmin laik Türkiye'sini vahşice katlettiler. Bununla birlikte, İslamcılıktan nefret eden ve sadece laik bir Türkiye'de normal ve özgür bir yaşam isteyen tüm Türkleri destekliyorum!” demişti.

Wilders ayrıca, Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın fotoğrafıyla beraber “İslami yönetim böyle görünüyor. Erdoğan, (Arap) İslamcıların ve Türkiye dışındaki seçmenlerin desteğiyle seçimleri kazandı. Özgürlük karşıtlığı ve diktatörlük yeniden iş başında. Birçok Türk kendini ihanete uğramış ve güvensiz hissediyor. Onların özgürlük ve laiklik arayışlarını desteklemeliyiz!” notunu takipçileriyle paylaşmıştı.