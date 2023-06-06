Aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak eleştirdi: Çok sert sözler

Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Geert Wilders, 28 Mayıs seçimleri sonrasında eleştirilerinin dozunu giderek artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Göçmen karşıtı tutumuyla bilinen ve sık sık Ankara’yı eleştirerek gündeme gelen Hollanda’nın aşırı sağcı siyasi liderlerinden Geert Wilders yeni bir paylaşımda bulundu…

Aşırı sağcı bir tutumda olan Özgürlük Partisi’nin kurucusu olan ve Hollanda siyasetinde aktif olarak yer alan Wilders, Türkiye’de geçen ay yapılan seçimlerin ardından çok sert ifadeler kullanmış ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de Erdoğan’ın seçmenini eleştirmişti. Wilders, Hollanda’da yaşayıp Erdoğan’a oy verenlere de tepki göstermişti.

Özellikle Twitter’dan çok sert ifadeler kullanan Wilders, dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Özgürlük Partisi’nin lideri olan Wilders, “İşte İslami iktidar buna benziyor. Erdoğan, Arap İslamcılar ve Türkiye dışında yaşayan seçmenin desteğiyle seçimi kazandı. Tutsaklık ve diktatörlük yeniden görevde” dedi.

“ONLARA DESTEK OLMALIYIZ”

Wilders açıklamalarını, “Birçok Türk vatandaşı ihanete uğramış ve güvensiz hissediyor. Onların özgürlük ve laiklik arayışında onlara mutlaka destek olmalıyız” sözleriyle sürdürdü.

Hollandalı siyasetçinin açıklamalarını bir milyondan fazla insan gördü.

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