Aşırı sağcı Wilders başbakan olursa ne olacak? 6 yıl önce PVV koalisyonunu Abdullah Gül krizi yıkmıştı

Uluslararası kamuoyu Hollanda'da sürpriz bir zafer elde eden aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in başarısını tartışmaya devam ediyor. Koalisyon kurmaya hazırlanan Wilders'in partisi PVV'nin geçmişte benzer bir deneyimi gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Siyaset dünyası Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders’in hafta içi yapılan seçimlerden zaferle ayrılmasının şokunu yaşıyor…

Wilders’in partisi PVV’nin koalisyon hükümeti kurması gündemdeyken, ilk kez bu boyutta başarı kazanan partinin hükümet kurması durumunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Daha önce Limburg bölgesinde PVV, CDA ve VVD bir koalisyon kurmuş fakat bu yönetim uzun soluklu olmamıştı. Kurulan hükümet 2012 yılında CDA’nın çekilmesiyle çökmüştü. Bunun sebebi ise PVV’nin o dönemde Limburg’a gidecek dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elini sıkmama kararı olmuştu.

PVV’nin kararı sonrasında Limburg’da yerel hükümet çökmüştü.

HOLLANDA MEDYASI: TAVİZLER VEREBİLİR

PVV’nin ve Geert Wilders’in keskin hamleleri ve açıklamaları sık sık tartışma yaratırken partinin geçmişte bir yönetimin başına geçmesinin bu tür bir kriz yaratacağı Hollanda kamuoyunda gündem oldu.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde Wilders’in hükümetinin bazı tavizler vermek zorunda kalacağı belirtildi.

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